З ким Шахтар може зіграти в 1/8 фіналу Ліги конференцій: усі потенційні суперники

Донецький Шахтар зумів напряму кваліфікуватись в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2025 – 2026. 18 грудня гірники" провели свій останній матч основного раунду турніру проти хорватської Рієки.

Навіть нульової мирової було достатньо, аби продовжити свої єврокубкові виступи навесні 2026 року. Шахтар став єдиним представником від України у плей-оф Ліги конференцій 2025 – 2026, інформує 24 Канал.

До теми Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів і турнірна таблиця

Які можливі суперники Шахтаря у плей-оф?

На жаль, київське Динамо завершило виступи у єврокубках цього сезону. Кияни із 6 балами посіли лише 27-ме місце. "Біло-сині" закінчили сезон "домашньою" перемогою над вірменським Ноахом 2:0.

Зверніть увагу! Напряму в 1/8 фіналу Ліги конференцій пробились команди, які посіли місця із 1-го по 8-ме включно. Натомість команди із 9-го по 24-ту позицію ще будуть боротись за 1/8 фіналу через стадію 1/16.

Донецький Шахтар, який фінішував із 13 очками шостим, вже дізнався своїх потенційних суперників в 1/8 фіналу:

КуПС (Фінляндія)

Шкендія (Північна Македонія)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Туреччина)

Відзначимо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій заплановане на 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії відбудуться 12-го та 19-го березня наступного року.

Як Шахтар виступав в основному раунді Ліги конференцій?

Свої виступи в основному раунді ЛК "гірники" розпочали із виїзної перемоги над "Абердіном" 2:3.

На жаль, переможну єврокубкову ходу Шахтарю не вдалось продовжити у наступному турі, у якому донеччани поступились польській Легії 1:2.

У листопаді команда Арди Турана потішила своїх фанів двома перемогами у Лізі конференцій, перегравши Брейдаблік (2:0) та Шемрок Роверс (2:1).

На цьому перемоги "гірників" у єврокубковому турнірі не закінчились. 11 грудня Шахтар здолав всуху на виїзді Хамрус 2:0, а нічия із Рієкою стала першою та останнього мировою для донеччан в основному раунді ЛК 2025/2026.

Що сказав Туран про нічию із Рієкою?

Головний наставник команди Туран залишився задоволеною грою своїх підопічних. Єдине, що йому не сподобалось, то це рішення в останній третині поля.

"Ми дуже поважаємо Рієку. Я повинен відзначити гарну побудову гри, малюнок, який вони сьогодні продемонстрували. Було дійсно цікаво їм протистояти, намагатися знайти ключі для зламу їхньої оборони. У нас були шанси відзначитись забитими м’ячами. Можливо, трішки не пощастило. Ще раз наголошую, що я дуже задоволений тим, як футболісти проявили себе на полі, їхньою самовіддачею та енергією", – сказав Туран у прямому етері MEGOGO.