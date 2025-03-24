Німеччина, Іспанія, Франція або Португалія: хто стане переможцем Ліги націй 2024-2025
Ліга націй вважається не найбільш престижним турніром, проте топ-збірні завжди до останнього бились за цей трофей. Цього разу знов чотири гранди європейського футболу розіграють трофей у "фіналі чотирьох".
Минулого тижня в Лізі націй 2024-2025 визначились четверо півфіналістів турніру. Вперше в історії турніру відбулась чвертьфінальна стадія, повідомляє 24 Канал.
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Голепад у чвертьфіналі
Вона вийшла доволі результативною. У восьми зустрічах було забито 31 гол, а у двох дуелях доля путівки в наступну стадію вирішувалась в серії пенальті. Всі результати 1/4 фіналу виглядають наступним чином:
- Іспанія – Нідерланди 2:2 / 3:3 (пен – 5:4)
- Німеччина – Італія 2:1 / 3:3
- Франція – Хорватія 0:2 / 2:0 (пен – 5:4)
- Португалія – Данія 0:1 / 5:2
Таким чином, у "фіналі чотирьох" зіграють Іспанія, Німеччина, Франція та Португалія. Півфінальні та фінальні зустрічі пройдуть в одній країні. УЄФА обрала цього разу Німеччину, а саме Штутгарт та Мюнхен.
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Тим часом, стали відомі котирування на переможця Ліги націй. Головним фаворитом вважається країна-господарка Німеччина, її перемога оцінюється у 2,60.
Фаворити Ліги націй 2024-2025:
- Німеччина – 2,60
- Іспанія – 2,80
- Франція – 4,00
- Португалія – 6,00
Щодо фаворитів на півфінальні пари, то найбільше шансів побачити фінал між німцями та іспанцями. Перші є фаворитом у зустрічі з Португалією, тоді як чинні чемпіони Європи мають більше шансів на фінал, ніж французи.
|ДАТА
|МІСТО
|МАТЧ
|1
|2
|4 червня
|Мюнхен
|Німеччина – Португалія
|1,45
|2,68
|5 червня
|Штутгарт
|Іспанія – Франція
|1,75
|2,03
Матч за третє місце пройде у Штутгарті 8 червня, а на наступний день, 9-го числа, у Мюнхені відбудеться фінал Ліги націй. Нагадаємо, що три з чотирьох півфіналістів вже вигравали турнір раніше:
- 2019 – Португалія
- 2021 – Франція
- 2023 – Іспанія