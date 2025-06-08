"GOAT" Роналду загнав Ямаля у школу: переможний шлях збірної Португалії у Лізі націй

У неділю, 8 червня, футбольні уболівальники дізнались ім'я переможця розіграшу Ліги націй-2024/2025. У фінальному матчі на стадіоні у Мюнхені (Німеччина) зійшлись збірні Португалії та Іспанії.

Національні команди не змогли визначити сильнішого в основний та додатковий час, а от у серії пенальті точнішими були футболісти із Португалії (5:3). "Лузітани" вдруге у своїй історії забрали Лігу націй. 24 Канал пригадує першу перемогу португальців у Лізі націй та розповідає про шлях збірної до другого подібного трофея турніру.

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Дебютний тріумф у Лізі націй

У 2025-му році португальські футболісти вдруге тріумфували в історії Ліги націй. Вперше це сталось у сезоні-2018/2019. У чотирьох турах групового раунду "лузітани" набрали 8 балів, перегравши Італію (1:0) та Польщу (3:2), а також розписавши нічию (0:0) із "скуадра адзуррою".

У фінал чотирьох португальці вийшли із першого місця своєї трійки. У півфінальному раунді Португалія розгромила Швейцарію 3:1. А от у фінальному матчі мінімально обіграла Нідерланди 1:0. Єдиний та переможний гол у вирішальній зустрічі забив Гонсалу Гедеша.

Збірна Португалія з футболу тріумфувала у Лізі націй-2018/2019.



Португалія у Лізі націй-2018/2019 / Фото Getty Images

Другий шлях за трофеєм: Роналду найкращий бомбардир

Жереб звів збірну Португалію в один квартет із Хорватією, Шотландією та Польщею. "Лузітани"стартували на турнірі із перемоги над хорватами 2:1. Загалом у груповому раунді підопічні Роберто Мартінеса уникнули гіркого смаку поразок та здобули 4 перемоги та розписали дві мирові:

Португалія – Хорватія 2:1

– Хорватія 2:1 Португалія – Шотландія 2:1

– Шотландія 2:1 Польща – Португалія 1:3

1:3 Шотландія – Португалія 0:0

0:0 Португалія – Польща 5:1

– Польща 5:1 Хорватія – Португалія 1:1

У плей-оф Ліги націй-2024/2025 Португалія вийшла із першої позиції, набравши у шести турах 14 очок. Португальська збірна випередила найближчу переслідувачку, якою стала Хорватія на 6 балів. Третю позицію у групі посіла збірна Шотландії (7 пунктів), а головною аутсайдеркою квартету стала Польща (4 очки).

Загалом на груповому етапі португальці наколотили у ворота суперників 13 голів. Майже половину голів португальської збірної у груповому етапі забив їх лідер Кріштіану Роналду (5 м'ячів). КріРо став найкращим бомбардиром групового раунду Ліги націй-2024/2025.

Натомість пропустили португальці при цьому 5 м'ячів.

Реванш "Лузітан" після виїзної поразки

У чвертьфіналі Португалія перетнулась на своєму шляху із Данією. Рахунок першого матчу був на користь суперників "лузітан" 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Расмус Гойлунн. Що не скажеш про матч-відповідь, який подарував уболівальникам аж 7 результативних ударів. При, тому що у першому таймі було забито лише один м'яч. Автоголом відзначився Йоахім Андерсен.

Натомість основний час матчу закінчився на користь Португалії 3:2. Загальний рахунок був 3:3 (за двома матчами). Тому чвертьфінальне протистояння було переведене в екстратайми. Вже на 91-й хвилині Трінкан оформив дубль та вивів господарів уперед 4:2. Добив Данію Рамуш – 5:2. Португалія вибила Данію із боротьби та пробилась до турніру чотирьох, де на неї у півфіналі вже чекала господарка вирішальних поєдинків Німеччина.

Відеоогляд матчу-відповіді Португалія – Данія

Відправили "німецьку машину" назад у гараж

4 червня команда Мартінеса боролась із "Бундестім" за вихід у фінал Ліги націй-2025. Усі забиті голи, яких було три, були у другому таймі. На 48-й хвилині Вірц розмочив нулі на табло, вивівши "німецьку машину" уперед 1:0.

Щоправда, радість господарів була недовгою. Вже на 63-й хвилині Консейсан повернув гостей у боротьбу 1:1. Ще через 5 хвилин за справу взявся Роналду, який вперше у матчі вивів "лузітан" уперед 1:2.

Відеоогляд півфіналу Ліги націй Німеччина – Португалія

Драматичний фінал Ліги націй

У фінальному протистоянні Португалія позмагалась за трофей проти Іспанії. Вже у першому таймі команди на обох подарували три голи. 21 хвилину довелось чекати першого м'яча у матчі. Субіменді найкраще зіграв у штрафному майданчику господарів матчу та вивів "Фурію Роху" уперед 0:1.

Рівно п'ять хвилин трималась перевага у рахунку гостей, коли Мендеш із передачі Нету зрівняв цифри на табло 1:1. Однак на перерву іспанці таки пішли лідерами 1:2. На останній хвилині основного часу першого тайму Оярсабаль легко проштовхнув м'яч повз Кошту. Асист у свій актив записав Педрі.

У другому таймі Роналду своїм голом не дозволив Іспанії святкувати перемогу в основний час, перевівши гру у додаткові 15-хвилинні тайми. Щоправда, ці екстратайми теж не принесли результату. Тому фінальна зустріч перейшла у справжню футбольну фортуну під назвою серія пенальті. Тут точнішими із 11 метрів були португальці, яка реалізували усі свої 5 пенальті. Натомість у "Фурії Рохи" справжнім невдахою став нападник Мората, який не забив четвертий 11-метровий Іспанії. У підсумку по пенальті 5:3 на користь португальських гравців.

Відеоогляд фіналу Ліги націй Португалія – Іспанія

Збірна Португалії стала першою командою, яка двічі виграла Лігу націй. До цього по одному разу турнір брали збірні Франції та Іспанії.

Відзначимо, що Кріштіану Роналду до своїх п'яти м'ячів із групового раунду додав ще три результативні удари у плей-оф Ліги націй. Сумарно КріРо наколотив у розіграші турніру 2024/2025 аж 8 голів.