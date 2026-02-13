"Не чужа країна": Ребров відверто зізнався, кого не хотів у суперники для України в Лізі націй

Збірна України з футболу готується до матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У березні підопічні Реброва зіграють два стикових матча за вихід на Мундіаль.

Натомість восени, вже після чемпіонату світу, на "синьо-жовтих" чекають матчі Ліги націй. Напередодні збірна України дізналась суперників у цьому турнірі, повідомляє сайт УАФ.

Що Ребров думає про суперників?

Підопічні Реброва зіграють у дивізіоні В. Нашими опонентами по групі стануть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Свою думку щодо цього жереба висловив головний тренер збірної Сергій Ребров. Коуч відверто зізнався, що не хотів бачити у групі одного з наших майбутніх суперників.

Вважаю, усі суперники будуть сильними. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але вважаю, що група рівна. Потрібно готуватися й грати. Я не дуже хотів Угорщину. Але будемо грати, буде принципове протистояння. Так, це не чужа для мене країна. Проте я думаю про свою команду,

– заявив Ребров.

Що пов'язує Реброва з Угорщиною?

Нагадаємо, що Сергій три роки працював у клубі Ференцварош з Будапешта (з 2018 по 2021 роки). За цей час "фраді" тричі виграли чемпіонат Угорщини та вперше ща 25 років вийшли у групову стадію Ліги чемпіонів.

Крім того, у Реброва раніше склались дружні стосунки із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Політик має антиукраїнські погляди та лобіює зняття санкцій з Росії.

У листопаді 2024 року Сергій завітав на зустріч Орбана із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Правда, після тої зустрічі Ребров зізнався, що не підтримує політику угорського прем'єра.

