Ліга націй – один із найпрестижніших турнірів для національних збірних, що дозволяє не лише поборотися за трофей, а й випробувати нові тактичні схеми перед великими чемпіонатами. У новому сезоні експерти виділяють кількох явних претендентів, чиї склади та потенціал виглядають сильніше за інших, передає 24 Канал.

Хто головні фаворити Ліги націй?

Один з головних претендентів на перемогу – збірна Франції. Команда поєднує молодість і досвід, а зіркові виконавці з топ-ліг роблять її небезпечним суперником для будь-якого опонента. Сильна атака, стабільний контроль м'яча та глибина лави дозволяють "Les Bleus" виглядати як один із найсильніших колективів у Європі.

Чимало шансів має збірна Іспанії, яка продовжує традицію технічного, комбінаційного футболу. Вміння домінувати в центрі поля, високі показники володіння м'ячем та чітка гра в обороні роблять іспанців одним із головних претендентів на трофей.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на переможця Ліги націй. Франція – 3.75, Іспанія – 4.00, Англія – 5.40, Німеччина – 5.40, Португалія – 9.00.

*Коефіцієнти подані станом на 16:30 22.02.2026

Інші претенденти та їх сильні сторони

Не можна скидати з рахунків Англію – команда має потужний кадровий потенціал та глибоку лінію атаки, здатну вирішувати складні матчі. Англійці демонструють високу швидкість, фізичну готовність та агресивний пресинг.

Ще один претендент на перемогу – Німеччина, відома своєю тактичною дисципліною й організованою обороною. За рахунок сильної лінії півзахисту та здатності витискати максимум із стандартних положень, німці можуть стати "темною конячкою" турніру.

Окремо варто відзначити і Португалію, яка традиційно входить до кола претендентів на титул. Команда має збалансований склад із поєднанням досвідчених лідерів та молодих талантів, а її швидкісні фланги й ефективна реалізація моментів роблять португальців небезпечними на будь-якій стадії турніру.