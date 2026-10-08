Першою командою, яка пробилася до чвертьфіналу, стала Португалія. А вслід за нею путівку до раунду на вибування здобули чинні чемпіони світу – іспанці. Хто має найбільше шансів виграти Лігу націй – розповідає 24 Канал.

Як Португалія та Іспанія пробилися у плей-оф

Португальська збірна забезпечила собі участь у плей-оф після того, як 4 жовтня на домашньому стадіоні обіграла Норвегію.

Усього Португалія виграла 4 матчі, три з яких провела без Кріштіану Роналду, який зі скандалом покинув команду. Так, "європейські бразильці" двічі обіграли Норвегію та завдали по одній поразці Данії та Уельсу.

У листопаді на португальців чекають повторні зустрічі з Данією та Уельсом, проте результат цих протистоянь вже не мають турнірного значення для підопічних Жорже Жезуса.

Це цікаво! Португалія – перший в історії переможець Ліги націй, а також єдина збірна, яка двічі виграла турнір.

Однак фаворитом турніру вважають Іспанію, яка влітку 2026 року перемогла на чемпіонаті світу, а два роки до того виграла Євро.

Команда Луїс Де ла Фуенте вже перемогла бронзових призерів ЧС Англію, Чехію, а також двічі виявилася сильнішою за Хорватію. Єдина інтрига у квартеті "Червоної фурії" полягає у тому, чи зможе команда фінішувати на першій сходині, адже після 4 турів випереджає Англію тільки на 3 очки.

Інші фаворити Ліги націй

Окрім Іспанії та Португалії, на перемогу в турнірі претендують такі топ-збірні, як-от Франція та Англія. Хоча обидві команди ще не вирішили турнірних завдань, але відірвалися від своїх переслідувачів. Тому питання їхнього виходу до плей-оф суто формальне.

Цікава ситуація склалася у квартеті, де за перемогу борються Нідерланди та Німеччина. Збірні влітку змінили наставників – "Ораньє" очолив Хаві, а "Маншафт" – Юрген Клопп.

Обидві команди перебувають на етапі перебудови, чим намагається скористатися Греція. Чемпіони Європи 2004 року не тільки вирвали один заліковий бал у нідерландців, а також перемогли Німеччину. Тим самим греки перебувають у прямій боротьбі за перемогу в групі та можуть завадити Нідерландам чи Німеччині зіграти у плей-оф.

Нагадаємо, до раунду плей-оф кваліфікуються 8 команд з Ліги А, які посядуть перші – другі сходинки у своїх групах. Далі на учасників турніру чекає раунд на вибування, який розпочнеться з 1/4 фіналу. Збірна України не претендує на потрапляння до плей-оф, адже виступає у Лізі B.