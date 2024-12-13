В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі 6 туру основної стадії. Серед учасників цього раунду було і київське Динамо, яке відправилось в гості до Реал Сосьєдада, повідомляє 24 Канал.
До теми Фіаско Динамо у Лізі Європи: команда Шовковського програла Реал Сосьєдаду та вилетіла з турніру
Різні матчі українців
Кияни знову розчарували своїх фанатів та продовжили свою програшну серію до шести ігор. Поразка 0:3 достроково закрила перед командою Шовковського шлях у плей-оф.
Окрім гравців Динамо, серед українців у четвер грали Артем Довбик, Роман Яремчук та Олексій Кащук. В основі вийшов лише останній, але це не допомогло Карабаху обіграти Ельфсборг.
Довбик та Яремчук з'являлись на заміну і їх команди не програвали. Олімпіакос розписав нульову нічию із Твенте, а Рома переграла вдома Брагу. "Вовки" як раз наздогнали греків та ділять із ними 13-14 місця. Досить нервовим вийшов матч для Манчестер Юнайтед проти Вікторії.
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Чехи забили першими після помилки Онана, але англійці змогли вирвати вольову перемогу. "Дияволи" нарешті піднялись у топ-8. Несподіванкою стала осічка Тоттенхема, яки не зміг виграти у Рейнджерс.
Лідерство в турнірній таблиці захопили Лаціо та Атлетік, у яких тільки по одній нічиїй у шести іграх. Тримається у топ-вісімці Галатасарай, який буде наступним суперником Динамо. А ось Гоффенгайм, Бешикташ та Ніцца наразі поза зоною плей-оф.
Всі результати 6 туру Ліги Європи 2024-2025:
- Реал Сосьєдад – Динамо 3:0
- Фенербахче – Атлетік 0:2
- Вікторія – Манчестер Юнайтед 1:2
- Аякс – Лаціо 1:3
- Рома – Брага 3:0
- Ліон – Айнтрахт 3:2
- Рейнджерс – Тоттенхем 1:1
- Олімпіакос – Твенте 0:0
- Юніон Сен-Жиллуаз – Ніцца 2:1
- Порту – Мідтьюлланд 2:0
- Мальме – Галатасарай 2:2
- Гоффенгайм – Стяуа 0:0
- ПАОК – Ференцварош 5:0
- Славія – Андерлехт 1:2
- Буде-Глімт – Бешикташ 2:1
- Лудогорець – АЗ Алкмаар 2:2
- Маккабі Т.-А. – РФШ 2:1
- Ельфсборг – Карабах 1:0
Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лаціо
|5
|1
|0
|14-3
|16
|2
|Атлетік
|5
|1
|0
|11-2
|16
|3
|Андерлехт
|4
|2
|0
|11-6
|14
|4
|Ліон
|4
|1
|1
|15-7
|13
|5
|Айнтрахт
|4
|1
|1
|12-8
|13
|6
|Галатасарай
|3
|3
|0
|15-11
|12
|7
|Манчестер Юн.
|3
|3
|0
|12-8
|12
|8
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|13-7
|11
|9
|Тоттенхем
|3
|2
|1
|11-7
|11
|10
|Стяуа
|3
|2
|1
|7-5
|11
|11
|Аякс
|3
|1
|2
|14-6
|10
|12
|Реал Сосьєдад
|3
|1
|2
|10-6
|10
|13
|Буде-Глімт
|3
|1
|2
|10-9
|10
|14
|Рома
|2
|3
|1
|8-5
|9
|15
|Олімпіакос
|2
|3
|1
|5-3
|9
|16
|Ференцварош
|3
|0
|3
|11-10
|9
|17
|Вікторія
|2
|3
|1
|10-9
|9
|18
|Порту
|2
|2
|2
|12-10
|8
|19
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|2
|9-9
|8
|20
|Юніон Сен-Жиллуаз
|2
|2
|2
|5-5
|8
|21
|Фенербахче
|2
|2
|2
|7-9
|8
|22
|ПАОК
|2
|1
|3
|10-8
|7
|23
|Мідтьюлланд
|2
|1
|3
|5-7
|7
|24
|Ельфсборг
|2
|1
|3
|8-11
|7
|25
|Брага
|2
|1
|3
|7-10
|7
|26
|Гоффенгайм
|1
|3
|2
|5-8
|6
|27
|Маккабі Т.-А.
|2
|0
|4
|7-13
|6
|28
|Бешикташ
|2
|0
|4
|6-13
|6
|29
|Славія
|1
|1
|4
|5-7
|4
|30
|Твенте
|0
|4
|2
|4-7
|4
|31
|Мальме
|1
|1
|4
|6-12
|4
|32
|Лудогорець
|0
|3
|3
|3-8
|3
|33
|Карабах
|1
|0
|5
|4-14
|3
|34
|РФШ
|0
|2
|4
|5-12
|2
|35
|Ніцца
|0
|2
|4
|6-14
|2
|36
|Динамо Київ
|0
|0
|6
|1-15
|0
Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.