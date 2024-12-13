В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі 6 туру основної стадії. Серед учасників цього раунду було і київське Динамо, яке відправилось в гості до Реал Сосьєдада, повідомляє 24 Канал.

До теми Фіаско Динамо у Лізі Європи: команда Шовковського програла Реал Сосьєдаду та вилетіла з турніру

Різні матчі українців

Кияни знову розчарували своїх фанатів та продовжили свою програшну серію до шести ігор. Поразка 0:3 достроково закрила перед командою Шовковського шлях у плей-оф.

Окрім гравців Динамо, серед українців у четвер грали Артем Довбик, Роман Яремчук та Олексій Кащук. В основі вийшов лише останній, але це не допомогло Карабаху обіграти Ельфсборг.

Довбик та Яремчук з'являлись на заміну і їх команди не програвали. Олімпіакос розписав нульову нічию із Твенте, а Рома переграла вдома Брагу. "Вовки" як раз наздогнали греків та ділять із ними 13-14 місця. Досить нервовим вийшов матч для Манчестер Юнайтед проти Вікторії.

Читайте також Рома розчавила Брагу у Лізі Європи: як зіграв Довбик у поєдинку

Чехи забили першими після помилки Онана, але англійці змогли вирвати вольову перемогу. "Дияволи" нарешті піднялись у топ-8. Несподіванкою стала осічка Тоттенхема, яки не зміг виграти у Рейнджерс.

Лідерство в турнірній таблиці захопили Лаціо та Атлетік, у яких тільки по одній нічиїй у шести іграх. Тримається у топ-вісімці Галатасарай, який буде наступним суперником Динамо. А ось Гоффенгайм, Бешикташ та Ніцца наразі поза зоною плей-оф.

Всі результати 6 туру Ліги Європи 2024-2025:

Реал Сосьєдад – Динамо 3:0

Фенербахче – Атлетік 0:2

Вікторія – Манчестер Юнайтед 1:2

Аякс – Лаціо 1:3

Рома – Брага 3:0

Ліон – Айнтрахт 3:2

Рейнджерс – Тоттенхем 1:1

Олімпіакос – Твенте 0:0

Юніон Сен-Жиллуаз – Ніцца 2:1

Порту – Мідтьюлланд 2:0

Мальме – Галатасарай 2:2

Гоффенгайм – Стяуа 0:0

ПАОК – Ференцварош 5:0

Славія – Андерлехт 1:2

Буде-Глімт – Бешикташ 2:1

Лудогорець – АЗ Алкмаар 2:2

Маккабі Т.-А. – РФШ 2:1

Ельфсборг – Карабах 1:0

Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лаціо 5 1 0 14-3 16 2 Атлетік 5 1 0 11-2 16 3 Андерлехт 4 2 0 11-6 14 4 Ліон 4 1 1 15-7 13 5 Айнтрахт 4 1 1 12-8 13 6 Галатасарай 3 3 0 15-11 12 7 Манчестер Юн. 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 3 2 1 13-7 11 9 Тоттенхем 3 2 1 11-7 11 10 Стяуа 3 2 1 7-5 11 11 Аякс 3 1 2 14-6 10 12 Реал Сосьєдад 3 1 2 10-6 10 13 Буде-Глімт 3 1 2 10-9 10 14 Рома 2 3 1 8-5 9 15 Олімпіакос 2 3 1 5-3 9 16 Ференцварош 3 0 3 11-10 9 17 Вікторія 2 3 1 10-9 9 18 Порту 2 2 2 12-10 8 19 АЗ Алкмаар 2 2 2 9-9 8 20 Юніон Сен-Жиллуаз 2 2 2 5-5 8 21 Фенербахче 2 2 2 7-9 8 22 ПАОК 2 1 3 10-8 7 23 Мідтьюлланд 2 1 3 5-7 7 24 Ельфсборг 2 1 3 8-11 7 25 Брага 2 1 3 7-10 7 26 Гоффенгайм 1 3 2 5-8 6 27 Маккабі Т.-А. 2 0 4 7-13 6 28 Бешикташ 2 0 4 6-13 6 29 Славія 1 1 4 5-7 4 30 Твенте 0 4 2 4-7 4 31 Мальме 1 1 4 6-12 4 32 Лудогорець 0 3 3 3-8 3 33 Карабах 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 0 2 4 5-12 2 35 Ніцца 0 2 4 6-14 2 36 Динамо Київ 0 0 6 1-15 0

Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.