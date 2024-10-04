В Лізі Європи 2024-2025 відбулись 18 матчів другого туру основного раунду. Серед учасників турніру єдиним представником України є київське Динамо, повідомляє 24 Канал.
До теми Динамо на дні: кияни зазнали другої поразки в Лізі Європи, поступившись аутсайдеру Бундесліги
Огляд матчів туру
Команда Олександра Шовковського продовжує невдало виступати в ЛЄ. Динамо без шансів програло Хоффенхайму 0:2 та залишається без очок. Так само розчаровує своїх фанатів і Манчестер Юнайтед.
Після нічиєї із Твенте "червоні дияволи" примудрились зіграти внічию з Порту, ведучи у рахунку 2:0. Зазнала невдачі і Рома, програвши на виїзді скромному Ельфсборгу. Українцю Артему Довбику тренер дав відпочинок та випустив аж на 65 хвилині.
Допомогти врятувати гру українець не зміг. А ось інша команда українця Олімпіакос винесла Брагу 3:0, хоча Роман Яремчук провів весь матч на лаві запасних. Також залишився на заміні і Олексій Кащук, його Карабах програв Мальме.
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Всі результати 2 туру Ліги Європи 2024-2025:
- Хоффенхайм – Динамо 2:0
- Карабах – Мальме 1:2
- Лаціо – Ніцца 4:1
- Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланд 0:2
- Олімпіакос – Брага 3:0
- Реал Сосьєдад – Андерлехт 1:2
- РФШ – Галатасарай 2:2
- Славія – Аякс 1:1
- Ференцварош – Тоттенхем 1:1
- Атлетік – АЗ Алкмаар 2:0
- Бешикташ – Айнтрахт 1:3
- Вікторія – Лудогорець 0:0
- Ельфсборг – Рома 1:0
- Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
- ПАОК – Стяуа 0:1
- Рейнджерс – Ліон 1:4
- Юніон Сен-Жиллуаз – Буде-Глімт 0:0
- Твенте – Фенербахче 1:1
Лідерство у турнірній таблиці захопили одразу п'ять команд. Без втрат йдуть Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт. А ось Динамо з нулем балів розташувалось на 35 місці.
Нижче лише Бешикташ, який має гіршу різницю м'ячів. Наступні ігри Ліги Європи заплановані на 24 жовтня, Динамо протистоятиме на виїзді Ромі.