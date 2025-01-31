Без Динамо, але з Довбиком та Яремчуком: хто вийшов у плей-оф Ліги Європи 2024-2025
У другому за рангом єврокубку залишилось лише 24 претенденти на трофей. Основні фаворити подолали лігову стадію, тоді як єдиний представник УПЛ з дистанції зійшов.
В Лізі Європи 2024-2025 підійшов до завершення основний етап. Турнір проходить по новій схемі, без груп та у 8 турів, в рамках яких команди грали проти восьми різних опонентів, повідомляє 24 Канал.
До теми Перша перемога Динамо та асист Яремчука: результати матчів 8-го туру Ліги Європи
Фаворити проходять далі
Напряму в 1/8 фіналу потрапила перша вісімка команд, тоді як клуби з 9 по 24 місця відправляться у стикові ігри. Єдиним представником України в турнірі було київське Динамо.
Проте команда Олександра Шовковського стартувала з шести поразок та достроково втратила шанси на вихід у плей-оф. В останньому турі "біло-сині" таки змогли здобути першу перемогу в турнірі (1:0 проти РФШ), але на турнірне становище це не вплинуло.
В останньому турі вирішувались долі путівок у плей-оф. На межі вильоту були Рома та Порту, проте перемоги в останньому турі врятували їх від ганьби. Артем Довбик продовжує боротьбу за перемогу в Лізі Європи.
Що стосується Романа Яремчука, то його Олімпіакос зміг розгромити Карабах та фінішувати у топ-вісімці. А от Бешикташ та Гоффенгайм не змогли потрапити у топ-24 та завершили свій євросезон.
Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лаціо
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|Атлетік
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|Манчестер Юн.
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|Тоттенхем
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|Айнтрахт
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|Ліон
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|Олімпіакос
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|Буде-Глімт
|4
|2
|2
|14-10
|14
|10
|Андерлехт
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|Стяуа
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|Аякс
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|Реал Сосьєдад
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|Галатасарай
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|Рома
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|Вікторія
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|Ференцварош
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|Порту
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|Мідтьюлланд
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|Юніон Сен-Жиллуаз
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|ПАОК
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|Твенте
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|Фенербахче
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|Брага
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|Ельфсборг
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|Гоффенгайм
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|Бешикташ
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|Маккабі Т.-А.
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|Славія
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|Мальме
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|РФШ
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|Лудогорець
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|Динамо
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|Ніцца
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|Карабах
|1
|0
|7
|6-20
|3
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Таким чином, наступні вісім клубів проходять стиковий раунд автоматом та напряму потрапляють в 1/8 фіналу:
- Лаціо
- Атлетік
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхем
- Айнтрахт
- Ліон
- Олімпіакос
- Рейнджерс
Що стосується 16-ти команд-учасниць стикової стадії, то жеребкування пар відбудеться вже 31 січня. Поки кожна з команд знає лише по два потенційних своїх опонента і саме жереб визначить одного із них в пару:
|КОМАНДА
|ПОТЕНЦІЙНІ СУПЕРНИКИ
|Буде-Глімт
|Твенте / Фенербахче
|Андерлехт
|Твенте / Фенербахче
|Стяуа
|Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Аякс
|Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Реал Сосьєдад
|АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд
|Галатасарай
|АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд
|Рома
|Ференцварош / Порту
|Вікторія
|Ференцварош / Порту
|Ференцварош
|Рома / Вікторія
|Порту
|Рома / Вікторія
|АЗ Алкмаар
|Реал Сосьєдад / Галатасарай
|Мідтьюлланд
|Реал Сосьєдад / Галатасарай
|Юніон Сен-Жиллуаз
|Стяуа / Аякс
|ПАОК
|Стяуа / Аякс
|Твенте
|Буде-Глімт / Андерлехт
|Фенербахче
|Буде-Глімт / Андерлехт
Матчі стикової стадії відбудуться 13 та 20 лютого, а ігри 1/8 фіналу заплановані на 6 та 13 березня. До речі, топ-вісімка команд також знає потенційних чотирьох опонентів, одного з яких буде визначено жеребом після стикового раунду:
|КОМАНДА
|ПОТЕНЦІЙНІ СУПЕРНИКИ
|Лаціо
|Рома / Вікторія / Ференцварош / Порту
|Атлетік
|Рома / Вікторія / Ференцварош / Порту
|Манчестер Юн.
|Реал Сосьєдад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд
|Тоттенхем
|Реал Сосьєдад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд
|Айнтрахт
|Стяуа / Аякс / Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Ліон
|Стяуа / Аякс / Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Олімпіакос
|Буде-Глімт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче
|Рейнджерс
|Буде-Глімт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче
Жеребкування 1/8 фіналу призначене 21 лютого. Фінал Ліги Європи-2025 відбудеться 21 травня в іспанському Більбао на стадіоні "Сан Мамес".