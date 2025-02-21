Перемога Роми та матч-трилер у Швеції: всі результати матчів Ліги Європи за 20 лютого
- Рома перемогла Порту з рахунком 3:2 завдяки двом голам Дібали та одному від Пізіллі.
- Буде-Глімт виграв у Твенте з результатом 5:2, з'ясувавши переможця в екстратаймах.
У четвер, 20 лютого, відбулись матчі 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/2025. Єврокубкові баталії подарували чимало емоцій та голів вболівальникам, а найсильніші команди продовжують крокувати до трофею.
Всього на стадії стикових поєдинків Ліги Європи-2024/2025 між собою зійшлись 16 команд. Однак лише вісім з них вийшли у наступний раунд другого за силою європейського турніру, повідомляє 24 канал.
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Рома без Довбика перемогла Порту
Центральним матчем 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/2025 став поєдинок між Ромою та Порту. "Вовки" вперше змогли пройти "драконів на стадії плей-оф у єврокубках.
Геній Дібали здобув потрібний результат римлянам, які пропустили першими. Аргентинський півзахисник за лічені хвилини забив двічі, а Нікколо Пізіллі добив португальський колектив. Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 3:2.
Справжню рубку влаштували шведський Буде-Глімт та нідерландський Твенте. Основна частина голів припала на кінець гри, а переможця команди виявили в екстратаймах. У підсумку сильнішим виявились шведи – 5:2.
Всі результати матчів Ліги Європи за 20 лютого:
- Буде-Глімт – Твенте 5:2
Голи: Гег, 56 (П), Гілгерс, 92 (ГВВ), Вебмангомо, 90+4, Фет, 111, Вершуерен, 114 (ГВВ) – Шевольд, 26 (ГВВ), Стейн, 90+6
- Рома – Порту 3:2
Голи: Дібала, 35, 39, Пізіллі, 83 – Омородіон, 27, Ренш 90+6 (ГВВ)
- Галатасарай – АЗ 2:2
Голи: Осімхен, 56, Саллай, 70 – Сейя, 42, Касіус 55
- ФКСБ – ПАОК 2:0
Голи: Сісотті, 30, Мікулеску, 81
- Аякс – Сент-Жиллуаз 1:2
Голи: Тейлор, 93 (П) – Мак Аллістер, 16, Акінпелу, 28 (П)
- Реал Сосьєдад – Мідтьюланн 5:2
Голи: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+1, Оярсабаль, 73 (П), Оскарссон, 90 – Букса, 24 (П), Осоріо, 38
- Андерлехт – Фенербахче 2:2
Голи: Васкес, 19, 55 – Ен-Несері, 4, Акчічек, 63
- Вікторія Пльзень – Ференцварош 3:0
Голи: Ємелка, 27, Шульц, 35, Дуросінмі, 38