Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги Європи після завершення 1/4 фіналу

У ніч на 18 квітня визначилися всі учасники півфіналу Ліги Європи-2024/2025. На другий за статусом трофей клубного футболу залишилося лише чотири претенденти.

Перед початком цієї стадії турніру штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на тріумф. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав найбільш ймовірного чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Головним фаворитом змагання він вважає Тоттенгем, який за сумою двох матчів вибив німецький Айнтрахт. Шанси лондонців на здобуття трофея становлять 34,9%.

Основним конкурентом англійського клубу вважається Атлетік Більбао з ймовірністю тріумфувати в Лізі Європи 28,5%. Трійку головних претендентів замикає Манчестер Юнайтед – 24,2%.

Найменше шансів на перемогу в турнірі штучний інтелект дає норвезькому Буде-Глімту. Вони оцінюються у 12,4%.



Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЄ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 1 травня. Трофей майбутні фіналісти розіграють 21 травня в Більбао на стадіоні "Сан-Мамес".