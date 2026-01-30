Що відомо про чоловіків і дітей Лілії Подкопаєвої та до чого тут Ані Лорак

Лілія Подкопаєва стала однією з найбільш відомих українських спортсменок в історії. Після завершення кар'єри вона займається тренерством зі спортивної гімнастики.

Нині ж спортсменка не веде публічне життя, але інколи висловлюється на актуальні теми щодо України. 24 Канал розповідає про особисте життя олімпійської чемпіонки-1996.

До теми Феєрила на Олімпіаді та відреклась від російської мови: якою була Лілія Подкопаєва у дитинстві

Де зараз Подкопаєва?

Ще наприкінці 90-х Подкопаєва стала жити в США, але через свою спортивну діяльність їздила між країнами. Вже в середині 00-х років вона остаточно оселилась за океаном.

Новим домом для Лілії стала Флорида, а саме місто Тампа. Проте жінка не забуває своє коріння та активно підтримує Україну на міжнародному рівні.

Скільки дітей у Лілії?

За своє життя у Подкопаєвої було троє чоловіків. У 00-і роки вона мала стосунки із українським бізнесменом Тимофієм Нагорним, з яким вирощували двох дітей.



Лілія Подкопаєва із першим чоловіком Тимофієм / фото з соцмереж

У 2006 році пара всиновила 8-місячного хлопчика на ім'я Вадим, який був сиротою з Донецька. А пізніше того ж року Лілія народила доньку, яку назвала Кароліна.

Що відомо про стосунки з Ані Лорак?

Доволі символічно, що хрещеною мамою дівчинки стала її тезка Ані Лорак, яка була відомою співачкою. Вона знайома з Подкопаєвою з дитинства і мала із нею дружні стосунки.

Проте після початку повномасштабної війни Лілія та Ані вже не спілкуються. Співачка вирішила осісти в Росії та ігнорувати геноцид українців, що суперечить ідеології Подкопаєвої.

Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна повела себе по відношенню до Батьківщини, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося. Мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір,

– зізнавалась Подкопаєва в інтерв'ю Oboz.



Лілія Подкопаєва є кумою Ані Лорак / фото з інстаграму гімнастки

У 2009 році гімнастка розлучилась із Нагорним. За два роки Лілія вдруге вийшла заміж. Новим її чоловіком став Віктор Костенко.

Однак ці стосунки не були публічними, а тому про них мало що відомо. В оточенні Подкопаєвої розповідали, що їхній шлюб тривав недовго і швидко розпався.

Хто зараз є чоловіком Подкопаєвої?

Третім чоловіком Подкопаєвої став бізнесмен і підприємець Ігор Дубинський. Із ним Лілія досі живе сімейне життя. Вони познайомились у США, адже чоловік давно проживає у Атланті.

Саме туди Лілія пізніше і переїхала з Флориди. У 2018 році пара вступила у шлюб, а за рік Подкопаєва народила доньку на ім'я Евеліна. Таким чином, гімнастка стала багатодітною мамою з трьома дітьми – прийомним сином та двома доньками.



Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем Дубінським / фото з інстаграму гімнастки

Нині Подкопаєва має свої проєкти за океаном та займається тренерством, про що розповідала в інтерв'ю Роману Свічкару. Також разом із чоловіком активно підтримують Україну.

Лілія відкрила свій фонд на підтримку особливо вразливих верств населення та займається волонтерством. Вона кілька разів відвідувала Україну за останні роки, а у соцмережах спортсменка активно підтримує ініціативи щодо своєї Батьківщини.