Росіянка, яку переманили з Білорусі: що відомо про українську призерку Олімпіади Лілію Єфремову

На Зимових олімпійських іграх 2006 року медальний доробок України склав дві бронзи. Одну з них здобула уродженка російської Чувашії, яка за кар'єру встигла виступити аж за три країни.

Лілія Вайгіна-Єфремова не була зіркою біатлону, але свій найкращий виступ в кар'єрі продемонструвала саме тоді, коли це максимально потрібно – на Олімпійських іграх. 24 Канал розповідає історію медалістки Турина-2006.

Чому росіянка Єфремова стала українкою?

За інформацією із Вікіпедії, Лілія Єфремова народилася у Чебоксарах і має чуваське коріння. До 2002 року на змаганнях вона представляла Росію.

Але на Олімпіаду-2002 у Солт-Лейк-Сіті спортсменку залишили поза складом команди. Тож вона вирішила змінити громадянство і увійшла в новий олімпійський цикл вже як біатлоністка збірної Білорусі.

На той час в українському біатлоні існувала мода на натуралізацію атлетів з сусідніх держав. Запропонували український паспорт і Єфремовій, яка на індивідуальному рівні не вражала. Лілія погодилася і отримала місце в заявці України на Олімпійські ігри в Турині у 2006 році.

Як Єфремова здобула олімпійську бронзу?

Зовсім не будучи фавориткою і не маючи особливих успіхів на етапах Кубка світу, Єфремова у спринті раптово вразила ідеально чистою стрільбою. І це при тому, що саме робота на вогневих рубежах ніколи не була її сильною стороною: менше 80% влучності в найкращий сезон.

Ходом біатлоністка поступилася лише француженці Флоран Робер і шведці Анні-Карін Олафссон, до того ж мінімально – 6 і 4 секундами відповідно. У підсумку сенсаційна бронза, яка настільки схилювала саму Лілію, що на п'єдесталі пошани вона ледве трималася на ногах.

Пізніше в інтерв'ю Biathlon Place Єфремова розповідала: коли отримувала від Сергія Бубки нагороду, то прошепотіла йому, що боїться "впасти з тумбочки". Тодішній президент НОК сказав: "Стій, Ліля, стій".

Де зараз Лілія Єфремова?