Укр Рус
Sport News 24 Олімпійські ігри Легендарна Ліндс Вонн розбилася на Олімпіаді-2026: в якому стані американка
9 лютого, 16:45
3

Легендарна Ліндс Вонн розбилася на Олімпіаді-2026: в якому стані американка

Олександра Власова
Основні тези
  • Ліндсі Вонн зазнала серйозного падіння під час змагання з даунгілу на Олімпійських іграх-2026, отримала травму ноги і була прооперована.
  • Її стан стабільний, вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де їй нічого не загрожує; падіння сталося через розрив зв'язок, отриманий раніше.

Ліндсі Вонн, легенда американського лижного спорту, зазнала серйозного падіння на Олімпійських іграх-2026. Перші повідомлення про її стан вже з'явилися.

Спортсменка отримала травму ноги під час змагання з даунгілу. Вона була прооперована, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в лікарні, де перебуває спортсменка.

Дивіться також Скандал на Олімпіаді-2026: італійський сноубордист виступає з російським прапором на шоломі 

Який зараз стан у Ліндсі Вонн?

На початку другого змагального дня Олімпіади-2026 американка вийшла на старт у даунгілі, незважаючи на розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. На першому віражі вона впала і не змогла завершити спуск, після чого її евакуювали до лікарні гелікоптером.

Вдень їй зробили ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги, 
– йдеться у заяві лікарні.

За нею спостерігають у відділенні інтенсивної терапії, де вона може мати більше приватності та її життю нічого не загрожує. 

Як Ліндсі Вонн отримала травму?

  • Вонн зазнала жорсткого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, повідомляє Sky News. 41-річна спортсменка стартувала під 13-м номером, але вже на 13-й секунді зачепила ворота, втратила баланс і впала на великій швидкості. Під час телетрансляції було чутно її крики болю, а глядачі й партнери по команді реагували з хвилюванням.

  • Через травму Вонн не змогла самостійно залишити трасу, тому її евакуювали вертольотом відповідно до олімпійського протоколу.

  • Рішення виступати попри травму, отриману наприкінці січня на Кубку світу, робило її старт ризикованим. Падіння Вонн стало однією з драматичних подій дня – після неї ще дві гірськолижниці впали на тій же трасі, одну з яких теж довелося евакуювати вертольотом.

  • Попри серію падінь, змагання завершилися тріумфом США: золото здобула Брізі Джонсон, срібло – Емма Айхер з Німеччини, бронза – Софія Годжі з Італії.