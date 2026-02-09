Легендарна Ліндс Вонн розбилася на Олімпіаді-2026: в якому стані американка
- Ліндсі Вонн зазнала серйозного падіння під час змагання з даунгілу на Олімпійських іграх-2026, отримала травму ноги і була прооперована.
- Її стан стабільний, вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де їй нічого не загрожує; падіння сталося через розрив зв'язок, отриманий раніше.
Ліндсі Вонн, легенда американського лижного спорту, зазнала серйозного падіння на Олімпійських іграх-2026. Перші повідомлення про її стан вже з'явилися.
Спортсменка отримала травму ноги під час змагання з даунгілу. Вона була прооперована, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в лікарні, де перебуває спортсменка.
Дивіться також Скандал на Олімпіаді-2026: італійський сноубордист виступає з російським прапором на шоломі
Який зараз стан у Ліндсі Вонн?
На початку другого змагального дня Олімпіади-2026 американка вийшла на старт у даунгілі, незважаючи на розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. На першому віражі вона впала і не змогла завершити спуск, після чого її евакуювали до лікарні гелікоптером.
Вдень їй зробили ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги,
– йдеться у заяві лікарні.
За нею спостерігають у відділенні інтенсивної терапії, де вона може мати більше приватності та її життю нічого не загрожує.
Як Ліндсі Вонн отримала травму?
- Вонн зазнала жорсткого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, повідомляє Sky News. 41-річна спортсменка стартувала під 13-м номером, але вже на 13-й секунді зачепила ворота, втратила баланс і впала на великій швидкості. Під час телетрансляції було чутно її крики болю, а глядачі й партнери по команді реагували з хвилюванням.
Через травму Вонн не змогла самостійно залишити трасу, тому її евакуювали вертольотом відповідно до олімпійського протоколу.
Рішення виступати попри травму, отриману наприкінці січня на Кубку світу, робило її старт ризикованим. Падіння Вонн стало однією з драматичних подій дня – після неї ще дві гірськолижниці впали на тій же трасі, одну з яких теж довелося евакуювати вертольотом.
Попри серію падінь, змагання завершилися тріумфом США: золото здобула Брізі Джонсон, срібло – Емма Айхер з Німеччини, бронза – Софія Годжі з Італії.