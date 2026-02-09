Спортсменка отримала травму ноги під час змагання з даунгілу. Вона була прооперована, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в лікарні, де перебуває спортсменка.

Дивіться також Скандал на Олімпіаді-2026: італійський сноубордист виступає з російським прапором на шоломі

Який зараз стан у Ліндсі Вонн?

На початку другого змагального дня Олімпіади-2026 американка вийшла на старт у даунгілі, незважаючи на розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. На першому віражі вона впала і не змогла завершити спуск, після чого її евакуювали до лікарні гелікоптером.

Вдень їй зробили ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги,
– йдеться у заяві лікарні.

За нею спостерігають у відділенні інтенсивної терапії, де вона може мати більше приватності та її життю нічого не загрожує.

Як Ліндсі Вонн отримала травму?

  • Вонн зазнала жорсткого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, повідомляє Sky News. 41-річна спортсменка стартувала під 13-м номером, але вже на 13-й секунді зачепила ворота, втратила баланс і впала на великій швидкості. Під час телетрансляції було чутно її крики болю, а глядачі й партнери по команді реагували з хвилюванням.

  • Через травму Вонн не змогла самостійно залишити трасу, тому її евакуювали вертольотом відповідно до олімпійського протоколу.

  • Рішення виступати попри травму, отриману наприкінці січня на Кубку світу, робило її старт ризикованим. Падіння Вонн стало однією з драматичних подій дня – після неї ще дві гірськолижниці впали на тій же трасі, одну з яких теж довелося евакуювати вертольотом.

  • Попри серію падінь, змагання завершилися тріумфом США: золото здобула Брізі Джонсон, срібло – Емма Айхер з Німеччини, бронза – Софія Годжі з Італії.