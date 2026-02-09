Спортсменка получила травму ноги во время соревнования по даунгилу. Она была прооперирована, сообщает Reuters со ссылкой на источник в больнице, где находится спортсменка.
Какое сейчас состояние у Линдси Вонн?
В начале второго соревновательного дня Олимпиады-2026 американка вышла на старт в даунгиле, несмотря на разрыв передней крестообразной связки колена. На первом вираже она упала и не смогла завершить спуск, после чего ее эвакуировали в больницу вертолетом.
Днем ей сделали ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги,
– говорится в заявлении больницы.
За ней наблюдают в отделении интенсивной терапии, где она может иметь больше приватности и ее жизни ничего не угрожает.
Как Линдси Вонн получила травму?
- Вонн потерпела жесткое падение во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026, сообщает Sky News. 41-летняя спортсменка стартовала под 13-м номером, но уже на 13-й секунде задела ворота, потеряла баланс и упала на большой скорости. Во время телетрансляции были слышны ее крики боли, а зрители и партнеры по команде реагировали с волнением.
Из-за травмы Вонн не смогла самостоятельно покинуть трассу, поэтому ее эвакуировали вертолетом в соответствии с олимпийским протоколом.
Решение выступать несмотря на травму, полученную в конце января на Кубке мира, делало ее старт рискованным. Падение Вонн стало одним из драматических событий дня – после нее еще две горнолыжницы упали на той же трассе, одну из которых тоже пришлось эвакуировать вертолетом.
Несмотря на серию падений, соревнования завершились триумфом США: золото завоевала Бризи Джонсон, серебро – Эмма Айхер из Германии, бронза – София Годжи из Италии.