Світовий рекорд в Аргентині: Мессі встановили найбільший у світі пам'ятник
В аргентинській Патагонії урочисто відкрили найвищий у світі монумент, присвячений футболісту. 26-метрова скульптура капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі офіційно побила попередній світовий рекорд – 21-метрову статую форварда в індійській Калькутті.
Скульптура увіковічнила тріумф Мессі на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Футболіст зображений у формі національної збірної поруч із Кубком світу. На його грудях видно три зірки, які символізують усі три світові титули "альбіселесте", пише MARCA.
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Як виглядає нова статуя Мессі?
Цей монумент розташований у місті Кутраль-Ко, що в аргентинській провінції Неукен, на перехресті національної траси № 22 та вулиці Мануеля Савіо. Споруда вражає своїми масштабами: її висота сягає 26 метрів, а загальна вага складає понад 70 тонн.
В основі конструкції лежить міцний сталевий каркас, надійно покритий кількома шарами бетону. Автором цього масштабного проєкту став місцевий скульптор-самоучка Альдо Бероїса. Створення пам'ятника тривало цілий рік, упродовж якого митець плідно співпрацював із будівельними бригадами та активними жителями міста.
У муніципалітеті подію вже назвали історичною для міста. Під час церемонії відкриття мер Кутраль-Ко підкреслив, що гігантський монумент стане одним із головних символів регіону та має привабити мандрівників із різних країн.
Презентація викликала масштабний ажіотаж. На захід з'їхалися сотні мешканців провінції, туристів та футбольних вболівальників з аргентинськими прапорами й у культових біло-блакитних футболках національної команди.
Як Аргентина виступає на цьогорічному чемпіонаті світу?
- Збірна Аргентини впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, здобувши розгромну перемогу над Алжиром у першому турі з рахунком 3:0. Головною зіркою матчу став капітан "альбіселесте" Мессі, який відзначився хет-триком, забивши на 17-й, 60-й і 76-й хвилинах.
Ця перемога дозволила Аргентині очолити турнірну таблицю своєї групи завдяки кращій різниці м'ячів. Діючі чемпіони світу наразі перебувають на першій позиції.
Попереду в команди Ліонеля Скалоні ще два матчі групового етапу, які визначать підсумкове місце в боротьбі за вихід до 1/16 фіналу: 22 червня о 20:00 гра проти Австрії, а 28 червня о 05:00 заключний поєдинок проти дебютанта турніру, збірної Йорданії.