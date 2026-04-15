У США проти Мессі подали багатомільйонний позов
- Ліонель Мессі став об'єктом багатомільйонного судового позову у Флориді через звинувачення у шахрайстві та порушенні контракту, оскільки не взяв участі у запланованому товариському матчі.
- Мессі забив свій 900-й гол у професійній кар'єрі, ставши другим футболістом після Кріштіану Роналду, який досяг цієї позначки.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі опинився в центрі гучного судового позову у Флориді. Його звинувачують у шахрайстві через те, що він не взяв участі в широко розрекламованому товариському матчі.
Як повідомляє TMZ Sports, компанія з Маямі, що організовує великі музичні та спортивні заходи, у вівторок, 15 квітня, подала позов проти футболіста та Аргентинської футбольної асоціації. У позові їх звинувачують у шахрайстві та порушенні контрактних зобов'язань, що, за твердженням позивачів, призвело до мільйонних збитків.
Що відомо про позов на Мессі?
Як відомо, у серпні компанія уклала угоду та зрештою сплатила федерації 7 мільйонів доларів за ексклюзивні права на два виставкові матчі, заплановані на жовтень: Аргентина проти Венесуели (11 квітня) та Аргентина проти Пуерто-Ріко (15 квітня).
За умовами контракту стверджується, що Ліонель Мессі мав зіграти щонайменше 30 хвилин у кожному матчі, якщо тільки не отримає травму. Однак повідомляється, що він не виконав цього зобов'язання, вирішивши не виходити на поле і замість цього спостерігати за грою разом із родиною з розкішного номера.
Американський таблоїд звернувся за коментарем до Асоціації футболу Аргентини та команди Мессі, однак наразі відповіді не отримано.
Який рекорд встановив Мессі?
- У матчі за Інтер Маямі він відзначився своїм 900-м голом у професійній кар'єрі, ставши лише другим футболістом в історії, якому підкорилася ця позначка після Кріштіану Роналду.
- Ювілейне взяття воріт аргентинець оформив у поєдинку проти Нешвілла в межах Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, відкривши рахунок уже на старті зустрічі. Втім, попри історичний момент, команда Мессі не втримала перевагу й завершила матч нічиєю 1:1.
Як повідомляє New York Post, левова частка його голів припадає на виступи за Барселону – понад 670 м'ячів. Решта результативних ударів були забиті за збірну Аргентини, ПСЖ та нинішній клуб Інтер Маямі.