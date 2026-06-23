Мессі відкрив рахунок у матчі, офіційно обійшовши за кількістю голів на світових першостях легендарного німця Мирослава Клозе. Проте взяттю воріт передував суперечливий епізод, про це повідомляє 24 Канал.

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Чому гол Мессі викликав скандал?

Як пише The Sun, Алексіс Мак Аллістер жорстко відібрав м'яч у Ксавера Шлаґера, після чого австрієць опинився на газоні.

Головний арбітр матчу Амін Омар (Єгипет) та бригада VAR проігнорували цей момент. Гра не була зупинена, що дозволило Аргентині провести результативну атаку.

Яка реакція футбольного світу?

Рішення арбітрів спричинило значне обурення, про що повідомили видання NLD та UOL:

Петер Шмейхель (колишній данський воротар): Заявив про "чисту та очевидну помилку судді". На його думку, гол не мали зараховувати через фол Мак Аллістера.

Ральф Рангнік (головний тренер Австрії): Висловив незадоволення роботою VAR. Він наголосив, що арбітри ухвалили рішення на користь суперника, попри очевидне порушення правил.

Наприкінці матчу капітан збірної Аргентини знову відзначився голом, це його 18-й м'яч на чемпіонатах світу, що остаточно закріпило за ним статус найкращого бомбардира в історії турніру.

До цього Мессі не реалізував пенальті, і це вже третій його нереалізований удар з 11 метрів на ЧС, що стало своєрідним антирекордом в історії чемпіонатів світу.

Яка ситуація у групі J?

Збірна Аргентини впевнено очолює групу з 6 очками та після двох турів уже забезпечила собі вихід до 1/16 фіналу. Натомість боротьба за другу пряму путівку до плей-оф і можливість пройти з третього місця все ще триває між Австрією та Алжиром.

Йорданія, яка зазнала двох поразок, перебуває на останній сходинці турнірної таблиці.