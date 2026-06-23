Месси открыл счёт в матче, официально обойдя по количеству голов на мировых первенствах легендарного немца Мирослава Клозе. Однако этому голу предшествовал спорный эпизод, о чём сообщает 24 Канал.

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Почему гол Месси вызвал скандал?

Как пишет The Sun, Алексис Мак-Аллистер жестко отобрал мяч у Ксавера Шлагера, после чего австриец оказался на газоне.

Главный арбитр матча Амин Омар (Египет) и бригада VAR проигнорировали этот момент. Игра не была остановлена, что позволило Аргентине провести результативную атаку.

Какова реакция футбольного мира?

Решение арбитров вызвало значительное возмущение, о чём сообщили издания NLD и UOL:

Петер Шмейхель (бывший датский вратарь): Заявил о "явно и очевидной ошибке судьи". По его мнению, гол не должен был быть засчитан из-за фола Мак-Аллистера.

Ральф Рангник (главный тренер Австрии): выразил недовольство работой VAR. Он подчеркнул, что арбитры приняли решение в пользу соперника, несмотря на очевидное нарушение правил.

В конце матча капитан сборной Аргентины снова отличился голом – это его 18-й мяч на чемпионатах мира, что окончательно закрепило за ним статус лучшего бомбардира в истории турнира.

До этого Месси не реализовал пенальти, и это уже третий его нереализованный удар с 11 метров на ЧМ, что стало своеобразным антирекордом в истории чемпионатов мира.

Какова ситуация в группе J?

Сборная Аргентины уверенно возглавляет группу с 6 очками и после двух туров уже обеспечила себе выход в 1/16 финала. Зато борьба за вторую прямую путевку в плей-офф и возможность пройти с третьего места все еще продолжается между Австрией и Алжиром.

Иордания, потерпевшая два поражения, занимает последнее место в турнирной таблице.