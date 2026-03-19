Тільки у Роналду більше: Мессі забив ювілейний гол у футболі, досягши космічної позначки
- Ліонель Мессі забив свій 900-й гол на професійному рівні.
- Аргентинець вразив ворота Нешвілла у складі Інтер Маямі.
Легендарний Ліонель Мессі залишається на топ-рівні навіть після від'їзду з Європи. Аргентинець продовжує забивати голи у складі Інтер Маямі.
Нині команда з півдня США бере участь у Лізі чемпіонів КОНКАКАФ. На стадії 1/8 фіналу "чаплі" протистояли клубу Нешвілл, повідомляє 24 Канал.
Як Мессі зіграв у Лізі чемпіонів?
Перша гра на полі суперника завершилась нульовою нічиєю. Все мало вирішитись на полі Інтера у Форт-Лодердейл, де команду Маскерано влаштовувала лише перемога.
Вже на початку зустрічі Мессі влучно пробив з-під захисника та вивів Інтер вперед. Для Ліонеля цей гол став ювілейним 900-им на професійному дорослому рівні. Більшість голів Лео забив ще за Барселону:
- 672 – Барселона
- 34 – ПСЖ
- 79 – Інтер Маямі
- 115 – збірна Аргентини
Більше голів на професійному рівні має лише Кріштіану Роналду, у якого 965 точних ударів. Проте португальцю для цього знадобилось 1312 матчів, тоді як Мессі – 1142.
До слова, Інтер не зміг втримати перемогу над Нешвіллом, пропустивши гол всередині другого тайму. Підсумковий рахунок 1:1 залишив команду Маскерано за бортому Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, адже в турнірі беруться до увагу виїзні голи в разі нічиєї.
Коли Мессі завершить кар'єру?
- Ліонель є одним з найкращиз футболістів в історії футболу. 39-річному аргентинцю вдалось виграти 47 командних трофеїв і за цим показником Мессі є рекордсеном. У жовтні 2025-го нападник продовжив контракт із Інтер Маямі.
- Угода розрахована до кінця 2028 року, тож виходить, що Мессі планує грати до 41 року. Цього літа Ліонель має відіграти на своєму останньому чемпіонаті світу. У 2022-му Мессі привів Аргентину до головного трофею Мундіалю, а тепер спробує захистити титул.
- На груповій стадії ЧС-2026 "альбіселесте" потрапили у групу до Алжиру, Австрії та Йорданії. Раніше повідомлялось, що Мессі розглядає варіант із поверненням у Європу.