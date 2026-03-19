Тільки у Роналду більше: Мессі забив ювілейний гол у футболі, досягши космічної позначки

Легендарний Ліонель Мессі залишається на топ-рівні навіть після від'їзду з Європи. Аргентинець продовжує забивати голи у складі Інтер Маямі.

Нині команда з півдня США бере участь у Лізі чемпіонів КОНКАКАФ. На стадії 1/8 фіналу "чаплі" протистояли клубу Нешвілл, повідомляє 24 Канал.

Як Мессі зіграв у Лізі чемпіонів?

Перша гра на полі суперника завершилась нульовою нічиєю. Все мало вирішитись на полі Інтера у Форт-Лодердейл, де команду Маскерано влаштовувала лише перемога.

Вже на початку зустрічі Мессі влучно пробив з-під захисника та вивів Інтер вперед. Для Ліонеля цей гол став ювілейним 900-им на професійному дорослому рівні. Більшість голів Лео забив ще за Барселону:

672 – Барселона

34 – ПСЖ

79 – Інтер Маямі

115 – збірна Аргентини

Більше голів на професійному рівні має лише Кріштіану Роналду, у якого 965 точних ударів. Проте португальцю для цього знадобилось 1312 матчів, тоді як Мессі – 1142.

До слова, Інтер не зміг втримати перемогу над Нешвіллом, пропустивши гол всередині другого тайму. Підсумковий рахунок 1:1 залишив команду Маскерано за бортому Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, адже в турнірі беруться до увагу виїзні голи в разі нічиєї.

