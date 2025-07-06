Шедеврогол Мессі розірвав соціальні мережі: аргентинець знищив команду українця

У неділю, 6 липня, відбувся черговий тур Major Soccer League. В одному з матчів зірковий Інтер Маямі зустрічався з Монреалем, де грає українець Геннадій Синчук.

Гра завершилась перемогою клубу Бекхема з рахунком 4:1. Героєм матчу став Ліонель Мессі, який припустився помилки, а потім оформив дубль у ворота суперника, повідомляє 24 канал.

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Неймовірний сольний прохід Мессі

Інтер Маямі пропустив першим вже на другій хвилині матчу після помилки Ліонеля Мессі. "Чаплі" зуміли відігратись та навіть вийти вперед завдяки голам Тадео Альєнде та аргентинця – 1:2.

Другий гол Ліонеля Мессі став справжнім шедевром, яким можна насолоджуватись вічно. Аргентинський нападник з центру поля протягнув м'яч з центру поля, обіграв декількох гравців та відправив м'яч у ворота Монреаля.

Відео з розкішним голом Мессі розлетівся соціальними мережами. Понад 1 мільйон користувачів переглянули неймовірне взяття воріт аргентинським гравцем Інтер Маямі.

Відео другого голу Мессі у ворота Монреаля:

У результаті матч завершився фантастичною перемогою Інтер Маямі з рахунком 4:1. Український футболіст Геннадій Сінчук з'явився на полі на 80-й хвилині матчу та не встиг відзначитись результативними діями.

Раніше повідомляли, що Ліонель Мессі визначився з клубом, у якому виступатиме у наступному сезоні. Чинна угода аргентинця з Інтер Маямі розрахована до кінця 2025 року.