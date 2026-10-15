Мессі купує 28-метрову яхту за майже 10 мільйонів доларів: як виглядає морське житло футболіста

Володар п’яти "Золотих м’ячів" Ліонель Мессі вирішив розвивати туристичний напрямок. У рамках цього проєкту футболіст придбав розкішну яхту.

Легендарний футболіст замовив яхту, яка слугуватиме не лише елементом комфорту для його родини. Про це повідомила компанія Sunreef Yachts.

Як життя Мессі пов’язане із яхтами

Наразі яхта-катамаран Ultima 88 довжиною близько 28 метрів перебуває на етапі будівництва в ОАЕ. У майбутньому новий елемент майна Ліонеля Мессі включатиме: п’ять розкішних кают, серед яких простора майстер-каюта, зони відпочинку з панорамними краєвидами, басейн морського типу Ocean Lounge та спеціальний гараж для гідроцикла.

Ми з сім’єю завжди любили проводити час у морі, коли є така можливість. У Sunreef Yachts є стиль і функції, які мені дуже подобаються, і вони ідеально відповідають тому, що я шукаю. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу випробувати Ultima 88 і насолодитися нею разом із родиною,

– прокоментував Мессі.

Ціна цього об’єкта оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.

Проєкт майбутньої яхти Ліонеля Мессі / Фото Sunreef Yachts

Для чого ще Мессі нова яхта

Зазначимо, що яхта стане частиною проєкту IM Ocean, який аргентинець реалізовує разом з іспанською компанією Med Cat Yachts. Йдеться про здачу в оренду яхт та катамаранів на Балеарських островах, зокрема поблизу Майорки, Ібіци та Форментери.

Нещодавно стало відомо, які зарплати отримують найбагатші спортсмени світу. Є у цьому списку і Мессі.