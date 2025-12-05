Зрадниця Лискун мала поїхати в Луганськ, але не повернулася: з'явилися нові деталі скандалу

Неодноразова чемпіонка Європи Софія Лискун вирішила відмовитися від українського громадянства на користь російського. Такий крок відомої спортсменки став несподіваним для її колег та тренерів по збірній України.

Президент федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував скандальну ситуацію. Фахівець поділився новими подробицями втечі Софії Лискун, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Чому Лискун виїхала до Луганська?

Раніше повідомлялося, що стрибунка у воду виїхала до Польщі через особисті причини. Виявляється, Лискун збиралася відвідати хвору бабусю в окупованому Луганську.

"За інформацією, якою володіє федерація і тренер спортсменки, вона звернулася з проханням поїхати до бабусі в Луганськ. Нібито там бабуся захворіла.

Вона повинна була повернутися, а тут така несподіванка. Лискун брала участь у фіналі чемпіонату Європи, після чого була у відпустці. У нас були створені всі умови – усе, що було потрібно, для неї було зроблено", – розповів Лисов.

На думку президента Федерації України зі стрибків у воду, до Луганська не так просто потрапити, адже це закрита територія. Цілком можливо, що це була "заздалегідь продумана ідеологічна операція".

Її перша тренерка Ольга Леонова працює в Росії. Можливо, вона якось домовилася. Бо запропонувати спортсменці, яка не має відповідного рейтингу на світовій арені, виступати за збірну країни-агресорки, гадаю, тут якісь особисті питання,

– додав Лисов.

Яке покарання отримала Лискун?