Цими вихідними в АПЛ пройдуть матчі 20 туру сезону 2024-2025. Центральна гра відбудеться на стадіоні "Енфілд", де Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – 5 січня о 18:30 за київським часом.

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Мерсисайдці мріють про золото

Обидва клуби є не тільки принциповими суперниками, а ще і найтитулованішими командами Англії. Манчестер Юнайтед рекордні 20 раз вигравав чемпіонат, тоді як у Ліверпуля на один трофей менше.

Цього сезону все йде до того, що мерсисайдці наздоженуть "червоних дияволів" за кількістю чемпіонств. Ліверпуль під керівництвом Арне Слота демонструє неймовірні результати та лідирує як в АПЛ, так і в Лізі чемпіонів.

"Червоні" мають шестиочковий гандикап перед Арсеналом, при цьому маючи матч в запасі. У свою чергу Манчестер Юнайтед вкотре розчаровує своїх фанатів.

Аморім не панацея

Команда вже встигла двічі змінити тренера, проте прихід Рубена Аморіма не виправив становище "дияволів". МЮ програв три останні матчі в АПЛ та впав аж на 14 місце.

Єдиною світлою плямою для МЮ в цьому сезоні є перемога в дербі над Манчестер Сіті. Правда, будемо відверті, команда Пепа Гвардіоли перебуває також в глибокій кризі.

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Тому недивно, що Ліверпуль називають явним фаворитом "північно-західного дербі". Коефіцієнт на перемогу підопічних Слота становить 1,33, тоді як на успіх Манчестер Юнайтед – аж 8,90. Нічия оцінюється у 5,70.

Вірогідність непрограшу МЮ становить 3,50. При цьому експерти впевнені у тому, що матч буде результативним. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,43, тоді як на ТМ2,5 – 2,83. Ймовірність кліншиту Ліверпуля становить 2,23.

Очікування результативності не дивує, оскільки в останніх десяти очних матчах між цими клубами лише раз не було забито як мінімум три голи. Цього сезону Ліверпуль вже впевнено тріумфував на "Олд Траффорд" з рахунком 3:0 завдяки дублю Луїса Діаса та голу Мохамеда Салаха.