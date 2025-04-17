Слідом за Салахом: Ліверпуль продовжив контракт з капітаном після чуток про відхід

Мерсисайдський клуб пролонгував контракт Вірджила ван Дейка. Голандець отримав суттєве підвищення зарплати на наступні два сезони.

Англійський Ліверпупь був близьким до втрати трьох ключових гравців цього літа. Наприкінці сезону завершувались контракти у Салаха, ван Дейка та Александера-Арнольда.

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Ще два роки з капітаном

Втім мерсисайдці нещодавно продовжили угоду із Мохамедом. Тепер же англійці пролонгували співпрацю з іще одним лідером. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ліверпуля, клуб підписав новий контракт із ван Дейком.

Угода з 33-річним капітаном розрахована до 2027 року. Згідно з англійськими ЗМІ, Вірджилу вдалось заслужити підвищення зарплати. За новим договором нідерландець отримуватиме 400 тисяч фунтів на тиждень.

Це робить ван Дейка найбільш високооплачуваним захисником у футболі. Інші ж гравці Ліверпуля, окрім Салаха, отримують не більше 200 тисяч на тиждень. До прикладу, Александер-Арнольд отримує 180 тисяч фунтів.

Кар'єра ван Дейка в Ліверпулі

Відзначимо, що Ліверпуль вже де-факто може святкувати чемпіонство в АПЛ. Команда Арне Слота випереджає найближчого переслідувача Арсенал аж на 13 очок за шість турів до фінішу.

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Нагадаємо, що ван Дейк перебрався до стану "червоних" у січні 2018 року. Тоді Ліверпуль заплатив Саутгемптону майже 85 мільйонів євро за оборонця. За цей час Вірджил відіграв 314 матчів за мерсисайдців, у яких відзначився 27 голами та 13 асистами.

Нідерландець допоміг Ліверпулю здобути вісім титулів, серед яких тріумф у Лізі чемпіонів (2019) та АПЛ (2020). Крім того, у 2019 році ван Дейк став найкращим гравцем Європи за версією УЄФА та найкращим футболістом чемпіонату Англії.