Поєдинок відбудеться 14 квітня, о 22:00, та стане одним із центральних цього тижня. Підопічні Арне Слота спробують відігратися після поразки 0:2 у першому матчі, повідомляє 24 Канал.

В якому стані Ліверпуль?

"Мерсисайдці" підходять до матчу-відповіді після серії нестабільних результатів. В останньому матчі АПЛ Ліверпуль переміг Фулгем, але перед тим програв у трьох матчах.

Особливо небезпечним Ліверпуль виглядає вдома, де традиційно грає з високим пресингом і нав'язує свій темп. Саме підтримка трибун може стати одним із ключових факторів у боротьбі за півфінал.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Ліверпуль – 2.42, нічия – 4.20, ПСЖ – 2.50.

*Коефіцієнти подані станом на 08:00 13.04.2026

ПСЖ робить ставку на клас і стабільність

Парижани перебувають у хорошій формі та стабільно перемагають у національному чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Команда демонструє збалансований футбол, поєднуючи надійну гру в обороні з гострими контратаками.

В єврокубках ПСЖ уже не раз доводив, що вміє грати під тиском, особливо у вирішальних матчах. Французький гранд розраховує на свій досвід і індивідуальний клас лідерів, щоб пройти далі та продовжити боротьбу за трофей.