Фінальна пропозиція: Ліверпуль зробив останню спробу продовжити угоду зі своїм лідером

Після закінчення сезону-2024/2025 декілька важливих гравців "червоних" можуть залишити команду у статусі вільних агентів. Одним з них є вихованець клубу Трент Александер-Арнольд.

Правого захисника Ліверпуля тривалий час сватають у мадридський Реал. "Вершкові" нібито вже навіть досягнули усної домовленості з англійцем про перехід влітку.

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Остання пропозиція для Трента

Проте керівництво "червоних" все ще намагається зберегти свого футболіста. Воно зробило фінальну пропозицію щодо продовження контракту уродженцю Ліверпуля, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Александер-Арнольду запропонували щедру угоду на п'ять років. За її умовами, він може заробити 78 мільйонів фунтів.

Зазначається, що ця пропозиція є останньою. Якщо Трент не погодиться підписати новий контракт на цих умовах, то нової угоди запропоновано вже не буде.

Довідка. 26-річний англієць протягом кар'єри виступав лише за один клуб. Він у складі першої команди Ліверпуля проводить вже дев'ятий сезон. За цей час Трент зіграв 333 матчі, в яких забив 20 голів, віддав 85 асистів і здобув вісім трофеїв.

Нагадаємо, що влітку 2025 року закінчуються контракти з Ліверпулем також у Мохаммеда Салаха та Вірджила ван Дейка. Єгиптянина у складі своєї команди, зокрема, хоче бачити керівництво ПСЖ, яке вже запропонувало дуже щедру 3-річну угоду.