Заплатили 2 мільйони: сенсаційний лідер чемпіонату України підписав двох гравців Кривбасу

Черкаський ЛНЗ розпочав підготовку до другої частини сезону 2025 – 2026. Команда Віталія Пономарьова сенсаційно бореться за чемпіонство в УПЛ.

У перший день 2026 року черкасці оголосили про підписання двох футболістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ЛНЗ. Новачками "фіолетових" стали гравці Кривбасу.

Кого підписав ЛНЗ?

Мова про українських півзахисників атакувального напряму Єгора Твердохліба та Артура Микитишина. Термін дії обох контрактів не повідомлявся.

За даними Transfermarkt, ЛНЗ виплатив Кривбасу близько 2 мільйонів євро за обох. Микитишина оцінили у 500 тисяч євро, тоді як Твердохліба – у 1,5 мільйона.

Відзначимо, що обидва футболісти були лідерами криворіжців у першій частині цього сезону. Твердохліб ще минулого сезону показав свій бомбардирський талант, забивши 14 голів в УПЛ

У цій же кампанії Єгор є лідером бомбардирських перегонів, оформивши 7 голів та 4 асисти. У свою чергу на рахунку Артура два м'ячі та одна результативна передача.

Як ЛНЗ запалює в УПЛ?