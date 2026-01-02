В первый день 2026 года черкасцы объявили о подписании двух футболистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ЛНЗ. Новичками "фиолетовых" стали игроки Кривбасса.

Кого подписал ЛНЗ?

Речь об украинских полузащитниках атакующего направления Егоре Твердохлебе и Артуре Микитишине. Срок действия обоих контрактов не сообщался.

По данным Transfermarkt, ЛНЗ выплатил Кривбассу около 2 миллионов евро за обоих. Микитишина оценили в 500 тысяч евро, тогда как Твердохлиба – в 1,5 миллиона.

Отметим, что оба футболиста были лидерами криворожан в первой части этого сезона. Твердохлеб еще в прошлом сезоне показал свой бомбардирский талант, забив 14 голов в УПЛ

В этой же кампании Егор является лидером бомбардирской гонки, оформив 7 голов и 4 ассиста. В свою очередь на счету Артура два мяча и одна результативная передача.

Как ЛНЗ зажигает в УПЛ?