В первый день 2026 года черкасцы объявили о подписании двух футболистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ЛНЗ. Новичками "фиолетовых" стали игроки Кривбасса.
Кого подписал ЛНЗ?
Речь об украинских полузащитниках атакующего направления Егоре Твердохлебе и Артуре Микитишине. Срок действия обоих контрактов не сообщался.
По данным Transfermarkt, ЛНЗ выплатил Кривбассу около 2 миллионов евро за обоих. Микитишина оценили в 500 тысяч евро, тогда как Твердохлиба – в 1,5 миллиона.
Отметим, что оба футболиста были лидерами криворожан в первой части этого сезона. Твердохлеб еще в прошлом сезоне показал свой бомбардирский талант, забив 14 голов в УПЛ
В этой же кампании Егор является лидером бомбардирской гонки, оформив 7 голов и 4 ассиста. В свою очередь на счету Артура два мяча и одна результативная передача.
Как ЛНЗ зажигает в УПЛ?
- Черкасский клуб стал главной сенсацией текущего сезона чемпионата Украины. Летом команду возглавил экс-тренер Рух Виталий Пономарев.
- Кроме того, летом ЛНЗ потратил около 3 миллионов евро на новых футболистов. Самым большим успехом стал трансфер нападающего португальской Визелы Проспера Оба.
- Нигериец стал лидером нападения ЛНЗ, оформив 7 голов и 3 ассиста в 15-ти матчах. В итоге уже зимой уже зимой черкасцы продали игрока в Шахтер за 4,5 миллиона евро.
- ЛНЗ сенсационно ушел на зимний перерыв лидером чемпионата Украины, набрав 35 очков в 16-ти встречах. Шахтер имеет столько же очков, однако идет вторым из-за результата личной встречи (4:1 в пользу черкасцев).