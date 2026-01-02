У перший день 2026 року черкасці оголосили про підписання двох футболістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ЛНЗ. Новачками "фіолетових" стали гравці Кривбасу.
Кого підписав ЛНЗ?
Мова про українських півзахисників атакувального напряму Єгора Твердохліба та Артура Микитишина. Термін дії обох контрактів не повідомлявся.
За даними Transfermarkt, ЛНЗ виплатив Кривбасу близько 2 мільйонів євро за обох. Микитишина оцінили у 500 тисяч євро, тоді як Твердохліба – у 1,5 мільйона.
Відзначимо, що обидва футболісти були лідерами криворіжців у першій частині цього сезону. Твердохліб ще минулого сезону показав свій бомбардирський талант, забивши 14 голів в УПЛ
У цій же кампанії Єгор є лідером бомбардирських перегонів, оформивши 7 голів та 4 асисти. У свою чергу на рахунку Артура два м'ячі та одна результативна передача.
Як ЛНЗ запалює в УПЛ?
- Черкаський клуб став головною сенсацією поточного сезону чемпіонату України. Влітку команду очолив екстренер Рух Віталій Пономарьов.
- Крім того, влітку ЛНЗ витратив близько 3 мільйонів євро на нових футболістів. Найбільшим успіхом став трансфер нападника португальської Візели Проспера Оба.
- Нігерієць став лідером нападу ЛНЗ, оформивши 7 голів та 3 асисти у 15-ти матчах. У підсумку вже взимку черкасці продали гравця в Шахтар за 4,5 мільйона євро.
- ЛНЗ сенсаційно пішов на зимову перерву лідером чемпіонату України, набравши 35 очок у 16-ти зустрічах. Шахтар має стільки ж очок, однак іде другим через результат особистої зустрічі (4:1 на користь черкасців).