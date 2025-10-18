Ломаченко – Пак'яо: менеджер представника України зізнався, чи дійсно відбудеться ця битва
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що бій з Менні Пак'яо не відбудеться, оскільки представник Украъни завершив кар'єру.
- Менні Пак'яо заявляв, що бій з Ломаченком має бути виставковим і відбутися у США наприкінці 2025 року.
Легендарний Менні Пак'яо у 2025 році відновив свою професійну кар'єру. 46-річний боксер провів бій влітку проти Маріо Барріоса й на цьому не планує зупинятися.
У вівторок, 14 жовтня, з'явилася сенсаційна інформація, що його наступним суперником може стати Василь Ломаченко. На це відреагував менеджер боксера з України Егіс Клімас, повідомляє 24 Канал із посиланням на spin.ph.
Чи повернеться Ломаченко на ринг?
Він розповів, чи дійсно цей поєдинок є реальним. За словами американця, з ним зв'язувалися щодо організації цього бою, але не люди з команди зіркового філіппінця.
Попри те, що така битва могла б бути дуже прибутковою та цікавою для фанатів боксу, вона точно не відбудеться. Василь повісив рукавички на цвях і не збирається відновлювати кар'єру.
Нам це нецікаво, незалежно від того, чи це справжній бій, чи показовий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті,
– сказав Клімас.
Зазначимо, що в коментарі Daily Tribune Менні Пак'яо заявляв протилежне. Філіппінський боксер повідомляв, що бій з Василем Ломаченком має бути виставковим і відбутися у США наприкінці 2025 року.
Довідка. Менні Пак'яо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на професійному рівні він провів 73 бої (62 перемоги, 3 нічиї, 8 поразок).
Нагадаємо, що востаннє філіппінець виходив на ринг 19 липня. Його бій за чемпіонський титул WBC з Маріо Барріосом завершився внічию, тому залишився в американця, який захищав свій пояс.
Що відомо про кар'єру Василя Ломаченка?
На аматорському рівні уродженець Білгород-Дністровського ставав дворазовим олімпійським чемпіоном, а також двічі тріумфував на чемпіонатах світу й одного разу на першості Європи.
Дебютував на профі-рингу наприкінці 2013 року й загалом ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Всього на професійному рівні провів 21 бій, у яких здобув 18 перемог.
Востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа.
5 червня 2025 року оголосив про завершення кар'єри.