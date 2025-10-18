Легендарний Менні Пак'яо у 2025 році відновив свою професійну кар'єру. 46-річний боксер провів бій влітку проти Маріо Барріоса й на цьому не планує зупинятися.

У вівторок, 14 жовтня, з'явилася сенсаційна інформація, що його наступним суперником може стати Василь Ломаченко. На це відреагував менеджер боксера з України Егіс Клімас, повідомляє 24 Канал із посиланням на spin.ph.

Чи повернеться Ломаченко на ринг?

Він розповів, чи дійсно цей поєдинок є реальним. За словами американця, з ним зв'язувалися щодо організації цього бою, але не люди з команди зіркового філіппінця.

Попри те, що така битва могла б бути дуже прибутковою та цікавою для фанатів боксу, вона точно не відбудеться. Василь повісив рукавички на цвях і не збирається відновлювати кар'єру.

Нам це нецікаво, незалежно від того, чи це справжній бій, чи показовий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті,

– сказав Клімас.

Зазначимо, що в коментарі Daily Tribune Менні Пак'яо заявляв протилежне. Філіппінський боксер повідомляв, що бій з Василем Ломаченком має бути виставковим і відбутися у США наприкінці 2025 року.

Довідка. Менні Пак'яо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на професійному рівні він провів 73 бої (62 перемоги, 3 нічиї, 8 поразок).

Нагадаємо, що востаннє філіппінець виходив на ринг 19 липня. Його бій за чемпіонський титул WBC з Маріо Барріосом завершився внічию, тому залишився в американця, який захищав свій пояс.

Що відомо про кар'єру Василя Ломаченка?