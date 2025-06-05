Від титулованого боксера до зашкварного фаната УПЦ МП: що відомо про кар'єру та життя Ломаченка

Відомий український боксер Василь Ломаченко 5 червня 2025 року офіційно повішав рукавички на цвях. Ломаченко закінчив кар'єру у віці 37 років.

Василь Ломаченко доволі скандальна персона. Якщо його боксерська кар'єра викликає повагу та захват, то до нього вчинків та релігійних понять, є великі сумніви та питання. 24 Канал розповідає про раннє дитинство вже колишнього боксера, його перші успіхи у ринзі та шлях до найвищих вершин у боксі.

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Боксер-танцюрист, який принизив старшого суперника

Боксер народився 17 лютого 1988 років у Білгород-Дністровському (Одеська область). У Василя не було багато шансів оминути спортивний шлях, адже майбутній чемпіон народився у спортивній родині. Батько – тренер із боксу, а мати – професійна акробатка. У дитинстві Василь перевірив свої сили у різних видах спорту та навіть не за своєю волею займався три роки танцями. Тут ініціатором таких занять став батько чемпіона Анатолій Ломаченко.

Якщо Василь не сприймав таких занять танців та навіть ненавидів їх, то батько знав, чому він вимагає сина ходити у танцювальну залу. Паралельно із цим Василь займався у боксерському клубі. Саме танці позитивно вплинули на його боксерські скіли, давши Ломаченку-молодшому рухливість та легку маневровість у боксерському ринзі. Василь наче пританцьовував у ринзі, а суперники взагалі не встигали за швидкістю та пересуванням українця.

Вже у 6-річному віці Василь здолав старшого за себе суперника, хоча офіційно зарахували нічию. Ця звитяга Ломаченка лише мотивувала хлопця, який продовжував перемагати на інших змаганнях. Коли Ломаченку виповнилось 16 років, він став чемпіоном України.

Вперше Василь Ломаченко засвітився на велику публіку на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні, коли дійшов до фіналу, у якому здолав француза Хедафі Джелхіра. Золота зустріч закінчилась вже у першому раунді, коли представник Франції тричі побував у нокдауні.

До слова. Ломаченка визначили найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008.

Через чотири роки українському боксеру знову не було рівних. У фіналі Олімпіади-2012 у Лондоні Василь переміг Хан Сун Чхоля з Південної Кореї.

Із 2012-го по 2013-й роки Ломаченко видав неймовірну безпрограшну серію у складі команди Українські отамани, яка виступала в аматорській лізі World Series of Boxing.

Досягнення Василя Ломаченка на аматорському рівні

У 2006-му Ломаченко переміг на чемпіонаті світу серед юніорів.У вирішальному бою українець здолав вірменина Дереніка Гіжаларяна.

У 2007-му році вперше став чемпіоном світу у Чикаго. У 2009-му та 2011-му роках Ломаченко завоював ще два "золота" у Мілані та Баку.

У 2008-му Василь тріумфував на чемпіонаті Європи в англійському Ліверпулі у вазі 57 кілограмів.

Аматорська кар'єра зробила із уродженця Одещини справжню зірку боксу. Тому в українців були чималі сподівання на Василя у професіоналах. Та й сам Ломаченко вже зі старту на профі-ринзі прагнув здобувати лише найвищі досягнення.

"Брудний" бій проти Салідо

12 жовтня 2013-го Ломаченко дебютував на профі-ринзі із перемоги над Хосе Раміресом, який замінив травмованого Джонатана Окендо. Українець здобув титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO.

Вже у своєму наступному другому поєдинку Василь зазіхнув на чемпіонський титул. Василь вийшов у ринг проти чемпіона світу за версією WBO Орландо Салідо. По ходу усього бою ініціатива переходила від одного боксера до іншого, але фінальні чемпіонські раунди були за представником України. Однак це не принесло Ломі омріяного результату – поразка Василя за роздільним рішенням суддів (116-112, 115-113 на користь Салідо та 115-113 для Ломаченка).

Мрія стати чемпіоном світу вже у другому своєму поєдинку у професіоналах була зруйнована.

Оце так! Після цього бою було визначено, що Салідо завдав близько 39 ударів нижче пояса Ломаченка, на які закрив очі рефері.

Відеоогляд бою Ломаченко – Салідо

Вже у своєму наступному бою Ломаченко переміг Гарі Рассела та став другим боксером, який зумів завоювати титул чемпіона світу у третьому бою на професійному ринзі.

Після чого українського чемпіона світу було вже не зупинити. Ломаченко став справжнім жахом своїх суперників та впевнено йшов до найбільшої вершини – звання абсолютного чемпіона світу.

В один момент Ломаченко втратив все

17 жовтня 2020-го року Ломаченко провів бій за "абсолют" у легкій вазі проти чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса. У першій половині зустрічі Василь був сам не схожий на себе та діяв другим номером. Натомість із сьомої 3-хвилинки українець "прокинувся" та почав домінувати у ринзі в Лас-Вегасі. Але вже було пізно. Судді одностайно віддали перемогу боксеру із США: 116-112, 119-109 та 117-111.

Василь Ломаченко зазнав другої поразки у своїй професійній кар'єрі.

Відеоогляд бою за "абсолют" Ломаченко – Лопес

Переможне повернення у ринг та провальна друга спроба

Після болючої поразки Ломаченко тріумфально повернувся у ринг із перемоги над Масайосі Накатані із Японії у грудні 2021-го. Після чого Василь здолав на своєму шляху Річарда Коммі із Гани та американця Джамейна Ортіса.

Після трьох поспіль перемог українець вдруге отримав шанс побитись за "абсолют". 20 травня 2023-го року Ломаченко вийшов у ринг проти американця Девіна Хейні. Якщо перемога Лопеса над українським боксером не викликала сумнівів, то ця звитяга Хейні була дуже сумнівною.

Ломаченко видав гарний бій та до останніх чемпіонських раундів атакував Хейні. Поєдинок тривав повну дистанцію у вигляді 12 раундів, а переможця зустрічі визначали суддівські записки. Дуже дивно, але одразу усі троє суддів віддали перемогу представнику США.

Оголошення фінального результату місцева публіка зустріла свистом. Багато хто із глядачів був упевнений у перемозі Ломаченка.

Ломаченко – Хейні: відеоогляд бою

Навіть після такої болючої поразки Ломаченко не пішов на пенсію. У травні 2024-го року Василь провів бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Відзначимо, що зустріч боксерів повинна була відбутись ще у 2022-му. Але тоді Василь відмовився від поєдинку через початок повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Ломаченко став на захист рідного міста

Після 24 лютого 2022 року життя більшості українців змінилось. Чимала кількість чоловіків та жінок стали на захист рідної країни, аби вибити ворога із рідної землі. Василь Ломаченко, як і Олександр Усик та багато інших спортсменів, поповнили лави територіальної оборони. Василь повернувся із Греції до України та долучився до тероборони рідного Білгород-Дністровського.



Ломаченко у теробороні рідного міста / Фото з соцмереж Василя

УПЦ МП та російська пропаганда: зашквари Ломаченка

Хоч Ломаченко й доєднався до тероборони рідного міста, але публічно так і не засудив російську агресію у бік його країни. Вже ексбоксер не визнав Росію ворогом, називавши росіян та українців "одним народом". В усіх своїх зверненнях Василь запевняв, що лише Бог може змінити цю ситуацію.

Водночас Ломаченко фанатів не лише від боксу, а й від УПЦ МП. Він неодноразово зашкварювався на темі релігії у своїх соцмережах. Через подібні релігійні уподобання Василь потрапляв у пропагандистські матеріали. До прикладу взимку 2020-го Василь опублікував відео із російськими спецпризначенцями, а згодом він знявся у документальному фільмі пліч-о-пліч із російськими спортсменами. Ломаченко закликав українців підписати петицію, аби залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП.

Пригадаємо, як Ломаченко різко відреагував на заборону УПЦ МП. Василь назвав "безбожниками" тих, хто прийняв дану заборону та додав, що Бог відповість їм за це. Також титулований боксер викладав контент із скандальними пропагандистськими митрополитами.

Відзначимо, що профіль Ломаченка в інстаграмі заблокований на території України.

Нагадаємо! Після перемоги над Коммі Ломаченко накинув на себе прапор рідного Білгород-Дністровського, але не український стяг. Вже на наступний бій Василь після чисельної критики таки одягнув синьо-жовтий прапор.

Відвідує дитячі турніри

Наприкінці травня поточного 2025 року Василь Ломаченко засвітився серед гостей дитячого турніру у Вінницькій області. Титулований боксер побажав юним боксерам успіху та перемог.

Ломаченко на дитячому турнірі / Фото Федерації боксу Вінницької області

Закінчив кар'єру, не подякувавши Україні

5 червня 2025 року Василь Ломаченко оголосив про закінчення кар'єри боксера. Подібне відео з'явилось у соцмережах боксера.

Цікаво, що Василь подякував своєму батьку-тренеру, Богу, команді та навіть США, але не згадав у своєму зверненні про Україну чи українських фанатів.

У житті будь-якого боксера стається момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав,

– сказав Ломаченко.

Це притаманний стиль Ломаченка, який зіпсував свою ідеальну боксерську репутацію в очах земляків через пропагандистські релігійні заяви.