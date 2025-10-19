Лозан – Турсунов: де дивитися півфінальну битву Гран-прі WBC
- Бій Данила Лозана проти Муджибілло Турсунова відбудеться 19 жовтня в Ер-Ріяді, і його можна буде подивитися на платформі DAZN.
- Трансляція розпочнеться о 18:00 за київським часом, а поєдинок триватиме шість раундів.
У неділю, 19 жовтня, в Ер-Ріяді відбудуться півфінальні бої престижного турніру з боксу Гран-прі WBC. До цієї стадії зміг пробитися й один український боєць.
Йдеться про боксера Данила Лозана, який виступає у першій напівсередній ваговій категорії. 24 Канал розповідає, як можна подивитися його поєдинок.
Хто покаже бій Лозана у півфіналі Гран-прі WBC?
Його суперником стане представник Узбекистану Муджибілло Турсунов, який є чемпіоном Азії. За регламентом поєдинок триватиме шість раундів.
Бій Лозан – Турсунов можна буде подивитися у вільному доступі. Офіційним транслятором є стрімінгова платформа DAZN, яка показуватиме вечір боксу у прямому етері на ютуб-каналі.
Трансляція півфінальних боїв розпочнеться о 18:00 за київським часом. Саме в першій парі будуть боксувати Лозан і Турсунов.
Також після цього бою відбудеться ще 7 півфінальних поєдинків у чотирьох вагових категоріях. В одному з них, зокрема, й визначатиметься суперник переможця бою Лозан – Турсунов.
Данило Лозан – Муджибілло Турсунов: дивіться онлайн-трансляцію
Нагадаємо, що раніше Данило Лозан висловлювався про Олександра Усика та Василя Ломаченка. Він заявив, що в захваті від обох боксерів, але розчарований громадянською позицією уродженця Білгород-Дністровського, якого назвав "ватою".
Що відомо про Данила Лозана?
Народився у Первомайську на Миколаївщині. До 2020 року займався боксом у рідній області, звідки переїхав до Умані, де тренується під керівництвом Віктора Петриченка.
На профі-рингу дебютував в лютому 2021 року й наразі має ідеальний рекорд – усі перемоги в 15 боях (дані BoxRec).
На старті Гран-прі WBC український боксер уже здолав трьох суперників. Він у перших двох колах переміг узбека Камронбека Ешматова й Еріка Басрана з Канади, а в 1/4 фіналу виявився сильнішим за Санаталі Толтаєва з Казахстану.
В іншому півфіналі турніру у ваговій категорії українця битимуться Карлос Утрія та Нтетелело Нкосі.