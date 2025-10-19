У неділю, 19 жовтня, в Ер-Ріяді відбудуться півфінальні бої престижного турніру з боксу Гран-прі WBC. До цієї стадії зміг пробитися й один український боєць.

Йдеться про боксера Данила Лозана, який виступає у першій напівсередній ваговій категорії. 24 Канал розповідає, як можна подивитися його поєдинок.

Читайте також У стилі Усика: ексчемпіон світу в останньому бою кар'єри ефектно нокаутував суперника

Хто покаже бій Лозана у півфіналі Гран-прі WBC?

Його суперником стане представник Узбекистану Муджибілло Турсунов, який є чемпіоном Азії. За регламентом поєдинок триватиме шість раундів.

Бій Лозан – Турсунов можна буде подивитися у вільному доступі. Офіційним транслятором є стрімінгова платформа DAZN, яка показуватиме вечір боксу у прямому етері на ютуб-каналі.

Трансляція півфінальних боїв розпочнеться о 18:00 за київським часом. Саме в першій парі будуть боксувати Лозан і Турсунов.

Також після цього бою відбудеться ще 7 півфінальних поєдинків у чотирьох вагових категоріях. В одному з них, зокрема, й визначатиметься суперник переможця бою Лозан – Турсунов.

Данило Лозан – Муджибілло Турсунов: дивіться онлайн-трансляцію

Нагадаємо, що раніше Данило Лозан висловлювався про Олександра Усика та Василя Ломаченка. Він заявив, що в захваті від обох боксерів, але розчарований громадянською позицією уродженця Білгород-Дністровського, якого назвав "ватою".

Що відомо про Данила Лозана?