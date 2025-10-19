Лозан – Турсунов: где смотреть полуфинальную битву Гран-при WBC
- Бой Даниила Лозана против Муджибилло Турсунова состоится 19 октября в Эр-Рияде, и его можно будет посмотреть на платформе DAZN.
- Трансляция начнется в 18:00 по киевскому времени, а поединок продлится шесть раундов.
В воскресенье, 19 октября, в Эр-Рияде состоятся полуфинальные бои престижного турнира по боксу Гран-при WBC. В эту стадию смог пробиться и один украинский боец.
Речь идет о боксере Данииле Лозане, который выступает в первой полусредней весовой категории. 24 Канал рассказывает, как можно посмотреть его поединок.
Кто покажет бой Лозана в полуфинале Гран-при WBC?
Его соперником станет представитель Узбекистана Муджибилло Турсунов, который является чемпионом Азии. По регламенту поединок продлится шесть раундов.
Бой Лозан – Турсунов можно будет посмотреть в свободном доступе. Официальным транслятором является стриминговая платформа DAZN, которая будет показывать вечер бокса в прямом эфире на ютуб-канале.
Трансляция полуфинальных боев начнется в 18:00 по киевскому времени. Именно в первой паре будут боксировать Лозан и Турсунов.
Также после этого боя состоится еще 7 полуфинальных поединков в четырех весовых категориях. В одном из них, в частности, и будет определяться соперник победителя боя Лозан – Турсунов.
Даниил Лозан – Муджибилло Турсунов: смотрите онлайн-трансляцию
Напомним, что ранее Даниил Лозан высказывался об Александре Усике и Василии Ломаченко. Он заявил, что в восторге от обоих боксеров, но разочарован гражданской позицией уроженца Белгород-Днестровского, которого назвал "ватой".
Что известно о Данииле Лозане?
Родился в Первомайске Николаевской области. До 2020 года занимался боксом в родной области, откуда переехал в Умань, где тренируется под руководством Виктора Петриченка.
На профи-ринге дебютировал в феврале 2021 года и сейчас имеет идеальный рекорд – все победы в 15 боях (данные BoxRec).
На старте Гран-при WBC украинский боксер уже одолел трех соперников. Он в первых двух кругах победил узбека Камронбека Эшматова и Эрика Басрана из Канады, а в 1/4 финала оказался сильнее Санатали Толтаева из Казахстана.
В другом полуфинале турнира в весовой категории украинца сразятся Карлос Утрия и Нтетелело Нкоси.