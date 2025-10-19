Речь идет о боксере Данииле Лозане, который выступает в первой полусредней весовой категории. 24 Канал рассказывает, как можно посмотреть его поединок.

Читайте также В стиле Усика: экс-чемпион мира в последнем бою карьеры эффектно нокаутировал соперника

Кто покажет бой Лозана в полуфинале Гран-при WBC?

Его соперником станет представитель Узбекистана Муджибилло Турсунов, который является чемпионом Азии. По регламенту поединок продлится шесть раундов.

Бой Лозан – Турсунов можно будет посмотреть в свободном доступе. Официальным транслятором является стриминговая платформа DAZN, которая будет показывать вечер бокса в прямом эфире на ютуб-канале.

Трансляция полуфинальных боев начнется в 18:00 по киевскому времени. Именно в первой паре будут боксировать Лозан и Турсунов.

Также после этого боя состоится еще 7 полуфинальных поединков в четырех весовых категориях. В одном из них, в частности, и будет определяться соперник победителя боя Лозан – Турсунов.

Даниил Лозан – Муджибилло Турсунов: смотрите онлайн-трансляцию

Напомним, что ранее Даниил Лозан высказывался об Александре Усике и Василии Ломаченко. Он заявил, что в восторге от обоих боксеров, но разочарован гражданской позицией уроженца Белгород-Днестровского, которого назвал "ватой".

Что известно о Данииле Лозане?