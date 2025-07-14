Легенда Реала та володар "Золотого м'яча" став гравцем Мілана
- Лука Модрич, колишній футболіст Реала, приєднався до Мілану як вільний агент з контрактом до 30 червня 2026 року.
- Модрич, якому 39 років, відмовився від пропозицій з МЛС та Саудівської Аравії, вирішивши продовжити кар'єру в Європі.
- За свою кар'єру Модрич здобув 28 трофеїв з Реалом, включаючи шість Ліг чемпіонів, і став володарем "Золотого м'яча" у 2018 році.
Колишній футболіст мадридського Реала Лука Модрич визначився зі своїм новим клубом. 39-річний ветеран приєднався до італійського Мілану.
"Россонері" підписали мегадосвідченого півзахисника Луку Модрича. Культовий гравець Реала приєднався до Мілану в статусі вільного агента, пише 24 Канал с посиланням на сайт клубу.
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Мілан представив Луку Модрича
Лука Модрич підписав контракт з Міланом до 30 червня 2026 року з опцією продовження це на один рік до 30 червня 2027 року. Таким чином, хорват збирається ще мінімум два роки виступати на найвищому рівні.
39-річний хавбек носитиме футболку "россонері" з номером 14. Клуб дуже розраховує на досвід та майстерність Модрича в новому сезоні.
Модрич приєднався до Мілана / фото ФК Мілан
Зазначимо, що Лука Модрич мав варіанти з продовженням кар'єри в МЛС та Саудівській Аравії. Проте хорват вирішив залишитися в Європі, проігнорувавши космічні контракти.
Головні досягнення Модрича
- Капітану збірної Хорватії Ліці Модричу 9 вересня виповниться 40 років.
- Футбольну кар'єру він розпочав у загребському Динамо. Певний час набирався досвіду в боснійському Зриньські та Інтері Запречич, де грав на умовах оренди.
- У 2008 році Модрич за 22,5 мільйони євро перейшов до англійського Тоттенхема. У лондонському клубі хорват став провідним футболістом середини поля.
- У 2012 році мадридський Реал звернув увагу на Модрича та запропонував контракт на 5 років. У підсумку Лука залишився у "королівському клубі" на 13 сезонів.
- За "вершкових" Модрич зіграв 597 матчів та забив 43 голи. На його рахунку 28 трофеїв: шість Ліг чемпіонів, п'ять Клубних чемпіонатів світу, один Міжконтинентальний кубок, п'ять Суперкубків Європи, чотири титули Ла Ліги, два титули Кубка Іспанії та п'ять Суперкубків Іспанії.
- У 2018 році Лука Модрич став володарем "Золотого м'яча" та найкращим гравцем року за версією ФІФА.
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