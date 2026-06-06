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Sport News 24 Футбол "Проблеми у клубі": Мальдера заявив, що Лунін не зіграє у матчі Данія – Україна
6 червня, 19:07
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"Проблеми у клубі": Мальдера заявив, що Лунін не зіграє у матчі Данія – Україна

Олександр Щербатих

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чому голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не приїхав у розташування національної команди. Фахівець сказав, що футболіст мав бажання.

Попри наявність Андрія Луніна у заявці збірної України, він так і не став учасником поєдинків проти Польщі та Данії. Причини повідомив Андреа Мльдера, його слова передає 24 Канал.

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Що сказав тренер про Луніна? 

Наставник збірної України дав передматчеву пресконференцію у суботу, 6 червня. Одне з питань стосувалось відсутності воротаря мадридського Реала. 

Він хотів приїхати і я говорив з ним телефоном. У нього немає жодних травм. Є певні проблеми у його клубі. Нема нічого серйозного, але просто не співпали деякі деталі. Ми разом вирішили, що він не приїде, 
– зазначив Мальдера. 

Зауважимо, що у наприкінці травня з’являлась інформація, що воротар провів перемовини з керівниками мадридського Реала. Повідомлялось, що українець може покинути команду за 20 мільйонів євро. 

Данія – Україна: що відомо? 

Без Андрія Луніна збірна України зіграє спаринг проти данської збірної. Цей поєдинок відбудеться у місті Оденсе. Стартовий свисток заплановано 7 червня о 19.30 за київським часом. 

Раніше, в останній день весни Україна здобула перемогу над збірною Польщі з рахунком 0:2 у товариському матчі. Ця гра стала дебютною для італійського тренера на чолі "синьо-жовтих" після відставки Сергія Реброва. 

Додамо, що 27-річний воротар Реала не був у розташуванні збірної України з червня 2025-го, коли зіграв у товариському поєдинку проти Нової Зеландії (2:1). Згодом він пропустив невдалий для нашої національної команди відбір на чемпіонат світу.

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