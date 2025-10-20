Лунін несподівано може зіграти за Реал у Лізі чемпіонів: що сталося з Куртуа
- Андрій Лунін може несподівано дебютувати у сезоні-2025/2026 у матчі Ліги чемпіонів.
- Тібо Куртуа отримав травму у грі Ла Ліги проти Хетафе.
Іспанська преса повідомила неприємну звістку для уболівальників Реала. У матчі Ла Ліги Хетафе – Реал ушкодження зазнав перший номер "вершкових" Тібо Куртуа.
Бельгієць ризикує пропустити найближчу гру Реала у 3-му турі елітного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026. У ньому 22 жовтня мадридський клуб прийме туринський Ювентус, пише 24 Канал із посиланням на Cadena Ser.
Оце так Реклама пропагандистського "Матч ТВ" потрапила у трансляцію матчу Реала в Україні
Лунін може зіграти проти Ювентуса?
Водночас повідомляється, що Тібо Куртуа відновиться від травми до "Ель Класіко" проти Барселони, яке відбудеться 26 жовтня у Мадриді.
Таким чином Андрій Лунін може дебютувати у поточному сезоні-2025/2026. Головний тренер Реала Хабі Алонсо вимушено випустить українського голкіпера проти "старої синьйори".
До слова. Початок матчу Ліги чемпіонів Реала проти Ювентуса – о 22:00 (за київським часом).
Нагадаємо, що наставник "Королівського клубу" заявляв, що Лунін проведе свій перший матч у сезоні аж на початку наступного 2026-го року. Мовилося про кубковий турнір. Слова тренера "вершкових" наводив офіційний сайт Реала
"Потрібно почуватися готовим. У нас є чудовий воротар в особі Куртуа, але Лунін довів свою спроможність і також готовий. Подивимося, як складеться ситуація у турнірах. У грудні ми стартуємо в Кубку Іспанії. Подивимося, яке рішення ми приймемо. Лунін має почуватися готовим, навіть якщо досі не грав", – заявляв Алонсо.
Лунін хоче покинути Реал?
26-річний український воротар хоче покинути мадридський гранд через відсутність ігрового тонусу. Луніну набридло бути у тіні Куртуа та "гріти" лаву запасних.
Своє таке рішення Андрій вже сповістив президенту Реала Флорентіно Пересу, який був здивований такою заявою українцю. Водночас власник клубу не буде силоміць тримати Луніна та готовий відпустити його, якщо надійде пропозиція у 30 мільйонів євро.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 18 мільйонів євро. Контракт українського воротаря з Реалом розрахований до 30 червня 2030 року, але футболіст може піти з команди завчасно.
Водночас Лунін майже не розмовляє з наставником "вершкових" і звинуватив тренера у брехні.
Від моменту переходу у Реал (від липня 2018-го) Лунін сумарно провів 62 матчі, у яких пропустив 70 голів і відіграв 22 гри на нуль.