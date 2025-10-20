Испанская пресса сообщила неприятную весть для болельщиков Реала. В матче Ла Лиги Хетафе –Реал повреждение получил первый номер "сливочных" Тибо Куртуа.

Бельгиец рискует пропустить ближайшую игру Реала в 3-м туре элитного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. В нем 22 октября мадридский клуб примет туринский Ювентус, пишет 24 Канал со ссылкой на Cadena Ser.

Вот это да Реклама пропагандистского "Матч ТВ" попала в трансляцию матча Реала в Украине

Лунин может сыграть против Ювентуса?

В то же время сообщается, что Тибо Куртуа восстановится от травмы до "Эль-Класико" против Барселоны, которое состоится 26 октября в Мадриде.

Таким образом Андрей Лунин может дебютировать в текущем сезоне-2025/2026. Главный тренер Реала Хаби Алонсо вынужденно выпустит украинского голкипера против "старой синьоры".

К слову. Начало матча Лиги чемпионов Реала против Ювентуса – в 22:00 (по киевскому времени).

Напомним, что наставник "Королевского клуба" заявлял, что Лунин проведет свой первый матч в сезоне только в начале следующего 2026-го года. Речь шла о кубковом турнире. Слова тренера "сливочных" приводил официальный сайт Реала

"Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть замечательный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов. Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Лунин должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл", – заявлял Алонсо.

Лунин хочет покинуть Реал?