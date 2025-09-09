Андрій Лунін мав велику кількість пропозиції стосовно трансферу влітку 2025 року. Проте український голкіпер зробив вибір на користь мадридського Реала.

Послугами воротаря "Королівського клубу" та збірної України цікавилась чимала кількість клубів. Зокрема, Андрія Луніна хотіли бачити у чемпіонаті Туреччини, пише 24 канал із посиланням на Defensa Central.

Читайте також Мадридський Реал націлився на трансфер українського футболіста

Якому клубу відмовив Лунін?

За інформацією джерела, Андрій Лунін міг перейти у Трабзонспор в літнє трансферне вікно 2025 року. Український голкіпер відмовився покидати Реал, навіть на правах оренди.

У підсумку Трабзонспор знайшов заміну воротарю "вершкових" та збірної Україні. "Чорноморські шторми" мають наміри оформити оренду Андре Онана з Манчестер Юнайтед.

До слова. У Трабзонспорі вже грають українські футболісти. Турецький клуб представляють – Данило Сікан, Арсеній Батагов та Олександр Зубков.

Нагадаємо, що Андрій Лунін у Реалі виконує роль дублера Тібо Куртуа. У поточному сезоні український голкіпер не грав за "Королівський клуб".

Хто цікавився Луніним влітку 2025 року?