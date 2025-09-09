Послугами воротаря "Королівського клубу" та збірної України цікавилась чимала кількість клубів. Зокрема, Андрія Луніна хотіли бачити у чемпіонаті Туреччини, пише 24 канал із посиланням на Defensa Central.

Читайте також Мадридський Реал націлився на трансфер українського футболіста

Якому клубу відмовив Лунін?

За інформацією джерела, Андрій Лунін міг перейти у Трабзонспор в літнє трансферне вікно 2025 року. Український голкіпер відмовився покидати Реал, навіть на правах оренди.

У підсумку Трабзонспор знайшов заміну воротарю "вершкових" та збірної Україні. "Чорноморські шторми" мають наміри оформити оренду Андре Онана з Манчестер Юнайтед.

До слова. У Трабзонспорі вже грають українські футболісти. Турецький клуб представляють – Данило Сікан, Арсеній Батагов та Олександр Зубков.

Нагадаємо, що Андрій Лунін у Реалі виконує роль дублера Тібо Куртуа. У поточному сезоні український голкіпер не грав за "Королівський клуб".

Хто цікавився Луніним влітку 2025 року?