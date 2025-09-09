Послугами воротаря "Королівського клубу" та збірної України цікавилась чимала кількість клубів. Зокрема, Андрія Луніна хотіли бачити у чемпіонаті Туреччини, пише 24 канал із посиланням на Defensa Central.
Якому клубу відмовив Лунін?
За інформацією джерела, Андрій Лунін міг перейти у Трабзонспор в літнє трансферне вікно 2025 року. Український голкіпер відмовився покидати Реал, навіть на правах оренди.
У підсумку Трабзонспор знайшов заміну воротарю "вершкових" та збірної Україні. "Чорноморські шторми" мають наміри оформити оренду Андре Онана з Манчестер Юнайтед.
До слова. У Трабзонспорі вже грають українські футболісти. Турецький клуб представляють – Данило Сікан, Арсеній Батагов та Олександр Зубков.
Нагадаємо, що Андрій Лунін у Реалі виконує роль дублера Тібо Куртуа. У поточному сезоні український голкіпер не грав за "Королівський клуб".
Хто цікавився Луніним влітку 2025 року?
Андрієм Луніним цікавились такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Вільярреал, Реал Ов'єдо.
Лунін також міг перебратися в Англійську Прем'єр-лігу. У послугах воротаря Реала був зацікавлений Ньюкасл.
Наприкінці трансферного вікна Луніним зацікавилася Жирона, де грає Віктор Циганков та Владислав Ванат.