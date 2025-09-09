Услугами вратаря "Королевского клуба" и сборной Украины интересовалось немалое количество клубов. В частности, Андрея Лунина хотели видеть в чемпионате Турции, пишет 24 канал со ссылкой на Defensa Central.
Какому клубу отказал Лунин?
По информации источника, Андрей Лунин мог перейти в Трабзонспор в летнее трансферное окно 2025 года. Украинский голкипер отказался покидать Реал, даже на правах аренды.
В итоге Трабзонспор нашел замену вратарю "сливочных" и сборной Украины. "Черноморские штормы" намерены оформить аренду Андре Онана из Манчестер Юнайтед.
К слову. В Трабзонспоре уже играют украинские футболисты. Турецкий клуб представляют – Даниил Сикан, Арсений Батагов и Александр Зубков.
Напомним, что Андрей Лунин в Реале выполняет роль дублера Тибо Куртуа. В текущем сезоне украинский голкипер не играл за "Королевский клуб".
Кто интересовался Луниным летом 2025 года?
Андреем Луниным интересовались такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Реал Овьедо.
Лунин также мог перебраться в Английскую Премьер-лигу. В услугах вратаря Реала был заинтересован Ньюкасл.
В конце трансферного окна Луниным заинтересовалась Жирона, где играет Виктор Цыганков и Владислав Ванат.