Влітку кіпер отримує постійну ігрову практику в товариських матчах. Напередодні старту Ла Ліги Андрій відіграв товариську зустріч проти Депортиво, повідомляє 24 Канал.

Як Лунін допоміг забити

Українець вийшов з перших хвилин у четвертому спарингу Реала поспіль. Зрештою Луніну вдалось стати одним з найкращих гравців цього поєдинку.

Андрій вперше цього літа зберіг ворота "на замку", здійснивши три сейви. Ба більше, наприкінці першого тайму Лунін ще й віддав асист на Браїма Діаса.

Кіпер вдало викинув м'яч рукою, чим вивів марокканця сам на сам воротарем Депортиво. Браїм не підвів та забив м'яч, який став єдиним у цій зустрічі.

Лунін віддав асист на Браїма Діаса: дивитися відео

Чи буде Андрій основним у Реалі

До слова, це вже другий асист Луніна у футболці Реала. У листопаді 2024-го Андрій допоміг мадридцям виграти у Осасуни (4:0), асистувавши на Вінісіуса вибиванням ногою від воріт.

Відзначимо, що основний воротар "бланкос" Тібо Куртуа пропускає передсезонні збори. Бельгійцю надали подовжену відпустку після чемпіонату світу-2026. У свою чергу Франа Гонсалеса Реал продає Севільї.

У новий сезон мадридці входять із новим головним тренером. Реал повернув португальця Жозе Моурінью, який раніше керував командою з 2010 по 2013 роки. Раніше ми розповідали, що відомо про дружину Андрія Луніна.