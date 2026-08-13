Летом вратарь получает постоянную игровую практику в товарищеских матчах. Накануне старта Ла Лиги Андрей сыграл товарищеский матч против Депортиво, сообщает 24 Канал.

Как Лунин помог забить

Украинец вышел в стартовом составе в четвертом подряд спарринге Реала. В итоге Лунину удалось стать одним из лучших игроков этого матча.

Андрей впервые этим летом сохранил ворота "на замке", совершив три сейва. Более того, в конце первого тайма Лунин еще и отдал голевую передачу на Браима Диаса.

Вратарь удачно выбросил мяч рукой, почему вывел марокканца один на один с голкипером Депортиво. Браим не подвел и забил гол, который стал единственным в этой встрече.

Лунин отдал голевую передачу на Браима Диаса: смотреть видео

Станет ли Андрей основным в Реале

К слову, это уже вторая голевая передача Лунина в футболке Реала. В ноябре 2024 года Андрей помог мадридцам выиграть у "Осасуны" (4:0), отдав голевую передачу Винисиусу выбиванием ногой от ворот.

Отметим, что основной вратарь "бланкос" Тибо Куртуа пропускает предсезонные сборы. Бельгийцу предоставили продленный отпуск после чемпионата мира-2026. В свою очередь, Франа Гонсалеса Реал продает Севилье.

В новый сезон мадридцы вступают с новым главным тренером. Реал вернул португальца Жозе Моуринью, который ранее руководил командой с 2010 по 2013 годы. Ранее мы рассказывали, что известно о жене Андрея Лунина.