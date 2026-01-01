"Найкраще що могло статись": президент Руха шокував реакцією на звільнення Лупашка з Карпат

В останній день 2025 року львівські Карпати оголосили про відхід із посади головного тренера команди Владислава Лупашка. Сторони розійшлись за обопільною згодою.

Офіційна заява про відхід Владислава Лупашка з'явилась на офіційному сайті та соцмережах львівського клубу. Під публікацією на сторінці Карпат у фейсбуці у коментарі "залетів" президент Руха Григорій Козловський, який також вирішив залишити свою реакцію на таку новину, інформує 24 Канал.

Якою була реакція Козловського на відхід Лупашка?

Цікаво, що своїм коментарем власник "жовто-чорних" неабияк здивував львівських фанів. Козловський потішився із того, що Лупашко покидає кермо "зелено-білих".

Це найкраще що могло статись у львівському футболі, принаймні цієї ночі,

– написав Козловський.



Реакція Козловського на відхід Лупашка із Карпат / Скриншот із фейсбуку "левів"

Відзначимо, що на офіційному сайті Карпат подякували наставнику за роботу та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

ФК Карпати щиро вдячний Владиславу Лупашку за вагомий внесок у розвиток клубу та бажає успіхів у подальшій кар'єрі,

– йдеться у заяві львівського клубу.

У ЗМІ вже давно фігурує ім'я іспанського спеціаліста Франа Фернандеса, який ймовірно повинен стати заміною Лупашку.

Що відомо про кар'єру Лупашка на чолі Карпат?

Лупашко прийшов у структуру львівського клубу влітку 2024-го, коли очолив юнацьку команду U-19. Після чого раптово був призначений головним тренер першої команди "левів".

На чолі "зелено-білих" провів 50 матчів, у яких його підопічні здобули 19 перемог, 14 разів зіграли внічию та зазнали 17 поразок.

Відзначимо, що на зимову перерву Карпати пішли дев'ятими, набравши у 16-ти турах 19 балів. Нагадаємо, що у першому сезоні для Лупашка у Львові "леви" зупинились за два кроки від зони єврокубків – шоста сходинка.

Як на відхід Лупашка відреагували фани Карпат?

Реакція уболівальників "левів" була доволі двояка. Хто підтримав наставника та подякував йому за зроблену роботу. А хтось порадів разом із Козловським із новини про відхід Лупашка.

Цікаво, що далеко не усі впевнені, що причина поганих виступів команди у поточному сезоні 2025 – 2026 була через Лупашка та його тренерський штаб. Чимало фанів винуватять в усіх бідах директора клубу Андрія Русола та компанію PASS.

Реакції фанів Карпат на відхід Лупашка: