Пограбування Лувру: підозрюваних затримали на футбольному матчі

Зухвале пограбування дорогоцінностей в паризькому музеї Лувр відбулося 19 жовтня. Поліція затримала ще чотирьох підозрюваних у скоєнні злочину.

У середу, 29 жовтня, у Парижі відбувся матч 10-го туру Ліги 1, в якому ФК Париж зіграв внічию з Ліоном (3:3). Перед початком поєдинку офіцери Бригади боротьби з бандитизмом (BRB) затримали чотирьох підозрюваних, пише 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

Що відомо про затримання підозрюваних у пограбуванні Лувру?

За інформацією джерела, підозрювані спокійно стояли у черзі з уболівальниками, які хотіли відвідати матч Париж – Ліон на стадіоні "Жан Буен". Поліція ідентифікувала зловмисників та затримала їх о 20:30 за місцевим часом.

Зазначимо, що минулої суботи були заарештовані двоє чоловіків віком близько 30 років, які підозрюються у причетності зо злочину. Поліція докладає максимум зусиль з пошуку винних у пограбуванні Лувру.

На жаль, викрадені коштовності, які оцінюються у 88 мільйонів євро, досі розшукуються. Загалом до розслідування гучної справи залучено близько ста слідчих.

Що відомо про пограбування Лувру?