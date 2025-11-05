Іспанський коуч відомий своїм нестандартним підходом до тренувань. Раніше всі дивувались тому, що гравці ПСЖ вибивають м'яч в аут після розведення з центру. Тепер же Енріке вразив новою фішкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN.

Чому Енріке сидить на трибунах?

На кількох останніх матчах парижан іспанець був відсутній у першому таймі на лаві запасних. Тренер обирав провести першу половину гри на трибунах і лише по перерві повернутись на своє місце.

Такий трюк Енріке повторив і під час нещодавнього матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів. На одній з пресконференції Луїс пояснив мету свого такого дивного ходу.

Я це роблю, бо з трибун отримую багато інформації, яку можу використати під час перерви. Для мене важливо мати більше інформації. Гравці звикли вже до цього. Мій асистент Рафаль завжди біля поля. Все, що він каже гравцям, це завдяки тому, що я побачив із трибун. Вже певний час я спостерігаю за тренерами регбі, які оцінюють матчі з іншої перспективи,

– пояснив Луїс Енріке.

Тренер ПСЖ на трибунах під час матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти: дивитися відео

LUIS ENRIQUE estuvo observando en la ZONA DE PRENSA del Parque de los Príncipes el PRIMER TIEMPO de #PSG y #Atalanta en la #UEFAChampionsLeague como lo hizo ante #Lens.pic.twitter.com/R1ZH4t15w1 — DAT (@DeportesAlTacok) September 17, 2025

Іспанець уточнив, що під час гри завжди перебуває на зв'язку із помічником за допомогою гарнітури. Варто відзначити, що новаторські ідеї Енріке дуже допомагають ПСЖ.

Тренер очолив команду ще у 2023-му, але вже через сезон зміг привести її до головної вершини Європи. Цього року саме парижани стали переможцями Ліги чемпіонів, знищивши у фіналі Інтер (5:0).

