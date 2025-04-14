Легенда Барселони намагався вкусити одноклубника під час сутички: відео бійки

Нещодавно відбулись другі матчі чвертьфіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. В одному з них зірковий Інтер Маямі зіграв проти Лос-Анджелеса.

Гра завершилась перемогою "чайок" з рахунком 3:1 завдяки Ліонелю Мессі. Проте у центрі скандалу опинився інший гравець клубу Девіда Бекхема та екснападник Барселони Луїс Суарес, повідомляє 24 канал.

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Старі звички залишаються

Під час матчу між Інтером Маямі та Лос-Анджелесом відбулась бійка між гравцями обох команд. Луїс Суарес ледь не вкусив Жорді Альбу, який також грає у складі "чайок".

Іспанський захисник хотів відтягнути одноклубника з сутички. Натомість уругваєць намагався зубами дістати руку, подумавши, що перед ним гравець суперницької команди.

Суарес намагався вкусити Альбу: дивіться відео

Луїс Суарес за свою кар'єру неодноразово кусав суперників. Вперше це сталось у 2010 році, коли уругвайський форвард, граючи за Аякс, у матчі проти ПСВ вкусив Отмана Баккала.

У 2013 році Браніслав Іванович з Челсі постраждав від укусу тоді ще нападника Ліверпуля. На чемпіонаті світу 2014 року Луїс Суарес вкусив за плече захисника Італії Джорджо Кієлліні.

Нагадаємо, що у півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Інтер Маямі зіграє проти Ванкувер Вайткепс. Матчі заплановані на 25 квітня та 1 травня.