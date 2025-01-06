Ексзірка Барселони Луїс Суарес врятував людину від самогубства в Уругваї: що відомо про ситуацію

Уругвайський форвард зумів проявити себе під час рятувальної операції у передмісті Монтевідео. Луїс відмовив від суїциду чоловіка, який хотів стрибнути з високого дерева.

На вихідних в Уругваї зірковий Луїс Суарес потрапив у гучну історію, з якої вийшов героєм. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Telenoche, футболіст допоміг врятувати людину від суїциду.

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Запобіг самогубству

У місті Сьюдад-де-ла-Коста, що знаходиться поблизу столиці Монтевідео, невідомий 49-річний чоловік заліз на дерево та погрожував покінчити собою. Він вимагав зустрічі зі своєю партнеркою, зателефонувавши до відділу з питань домашнього насильства.

Чоловік забрався на висоту близько шести метрів та вдяг мотузку на шию, готуючись стрибати. Саме в цей час Суарес гуляв містом, адже саме у ньому має з родиною будинок.

37-річний футболіст побачив чоловіка та поговорив із ним, намагаючись відмовити від суїциду. У підсумку правоохоронцям, які прибули на місце події, вдалось врятувати "самогубця" від смерті. Наразі йому надають психологічну допомогу.

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Відзначимо, що Суарес вдало виступав за Аякс, та Ліверпуль, Барселону та Атлетіко, вигравши Лігу чемпіонів з каталонцями. Наразі Луїс виступає за Інтер Маямі.

Минулого сезону гравцю вдалось оформити 25 голів у 37 матчах за клуб. Крім того, нападник є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю – 69 голів у 143 матчах.